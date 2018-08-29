Destici'den Yemen çağrısı

SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yemen'de devam eden iç savaş ve sivilleri hedef alan saldırılara ilişkin yaşanan zulmün bir an önce sona ermesi noktasında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplantıya çağrılması gerektiğini bildirdi.

Destici, Gemerek ilçesindeki Belediye Parkı'nda düzenlenen parti kongresinde yaptığı konuşmada, Türk tarihinde zaferlerin bitmediğini belirterek, yarın kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti.

Türk ve İslam coğrafyasının pek çok noktasında esaret, kan ve gözyaşı olduğunu aktaran Destici, "Doğu Türkistan'dan, Filistin'e, Kafkaslar'dan, Myanmar'a kadar her yerde Müslüman kanı akıtılmaya, Müslümanlar ve Türkler esir hayatı yaşamaya devam ediyorlar." dedi.

Bu coğrafyaların belirli kısımlarında Müslümanların, Müslümanları katlettiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Kundaktaki bebekleri maalesef Müslüman'a katlettiriyorlar. İşte bunlardan bir tanesi de Yemen, çok gündeme gelmez ama bizim İstiklal Harbi'nden önceki dönemlerde belki binlerce askerimiz Yemen'de kaldı. Yani dolayısıyla da Yemen bize asla ve kata yabancı bir yer değil. Yemen, Müslüman ve İslam ülkesi olmasının ötesinde bizim topraklarımızda uzun süre bizim vatanımızın bir parçası, bizim toprağımız olarak tarihte yerini almış olmasının da ayrıca bir önemi vardır. Onun için Yemen'e sessiz kalamayız, Yemen'deki zulmü görmemezlikten, duymamazlıktan gelemeyiz. Onun için ha Amerika zulüm yapmış, ha Suudi Arabistan zulüm yapmış, bizim için zalimin adı, rengi, dini, dili önemli değildir. Zulmü kim yaparsa biz onun karşısındayız."