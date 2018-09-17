BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türk milletini ve Türkiye'yi yükseltecek olan en önemli şey, dün olduğu gibi yarın da milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlı, dünya standartlarını yakalamış bir eğitim sisteminin kurulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Destici, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, başta öğrenciler olmak üzere tüm eğitim camiasına huzurlu, başarılı bir dönem diledi.

Eğitimin yaşam boyu süren bir süreç olduğuna işaret eden Destici, eğitimin sorumluluğunun sadece öğretmenlerde, eğitimcilerde olmadığını, her bir vatandaş gibi kendilerine de sorumluluk düştüğünü belirtti.

BBP olarak, mutlu bireylerin yetişmesini önemsediklerinin altını çizen Destici, şunları kaydetti:

"Türk milletini ve Türkiye'yi yükseltecek olan en önemli şey, dün olduğu gibi yarın da milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlı, dünya standartlarını yakalamış bir eğitim sisteminin kurulmasıdır. Bir diğeri de Nişantaşı'ndaki bir okulla Iğdır'ın dağ köyündeki bir okulun arasında hiçbir farkın olmaması ve öğrencilerimizin hepsinin aynı şartlarda eğitim alabilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizin hepsi aynı şartlarda hayal kurabilmelidir. Hayallerin şartlara, olanaklara, imkanlara takılı kalmadığı, yarışmayan, mutlu olmak için hayalleri için çalışan, üreten bir sistemde öğrencilerin başta kendilerine sonra da dünya ve ülkemiz geleceğine büyük değer katacağına inanmaktayım."

BBP olarak vicdanların sesi olmaya, gençlerin hayallerine sahip çıkmaya ve üzerlerine düşen her görevi yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Mustafa Destici, bütün eğitim camiasına başarılı bir yıl diledi.

