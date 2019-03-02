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Destici'nin makam aracı, köpeğe çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 16:36 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu makam aracı, yola aniden fırlayan köpeğe çarptı.

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu makam aracı, yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Kazada köpek telef olurken, Destici yara almadı.

Kaza, saat 01.00 sırlarında Nevşehir'in Topaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Kayseri'deki seçim çalışmalarının ardından Ankara'ya dönmek için yola çıkan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu 06 BBP 01 plakalı makam otomobili, yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Köpek telef olurken, araçta hasar oluştu.

Kazayı yara almadan atlatan Destici, danışmanlarının bulunduğu araç ile Ankara'ya döndü. Makam aracı da çekiciye yüklenerek Ankara'ya götürüldü.

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