"Detay" isimli sergi açıldı

İSTANBUL (AA) - "Detay" adlı resim ve minyatür sergisi açıldı.

Ressam Reha Yalnızcık ve Minyatürist Raif Aydın'ın son dönem çalışmalarından oluşan yaklaşık 40 eserin yer aldığı sergi, Artev Sanat Galerisi'nde açıldı.

Açılışta AA muhabirine açıklama yapan Reha Yalnızcık, sergide son dönem resimlerinin sergilendiğini belirterek, "1983 yılında 'Hayalimdeki İstanbul' adıyla bir sergi yapmıştım. O temanın devamı niteliğinde bir İstanbul eserim de sergileniyor. Son dönemde genelde doğa resimleri yapıyorum, onlar daha çok yer alıyor." dedi.

Yalnızcık, hayatının sanatla bütünleştiğini anlatarak, ressam olmayı küçük yaşlarından itibaren istediğini ifade etti.

Minyatür sanatçısı Raif Aydın da sergide kendi sanat hayatının orta ve son dönemine ait 22 eserinin yer aldığını söyleyerek, "Orta dönem çalışmalarım biraz daha klasik döneme yakın çalışmalar, ancak son dönemde ise belli bir süreç içinde gelişen resim ve sulu boya etkileri taşıyan, bunları minyatürle harmanlayan daha büyük ebatlı çalışmalar yer alıyor. Tabii bu zaman içinde gelişti." diye konuştu.