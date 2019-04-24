"Detay" sergisi, 27 Nisan'da açılacak

İSTANBUL (AA) - Reha Yalnızcık'ın resimleri ve Raif Aydın'ın minyatürlerinden oluşan "Detay" adlı sergi, 27 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.
Kadıköy Artev Sanat Galerisi'nde açılacak sergide, Yalnızcık ve Aydın'ın son dönem çalışmalarından oluşan yaklaşık 40 eser yer alacak.
Ressam Reha Yalnızcık bugüne kadar 66 kişisel ve 100'ün üzerinde karma sergi açarken, Raif Aydın'ın 2011 yılında düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı 16. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması'nda minyatür dalında aldığı ödülü bulunuyor.
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