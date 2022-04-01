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Detaylar gizli tutuluyor! Roberta Metsola, Kiev'i ziyaret edeceğini açıkladı

01.04.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola Kiev'i ziyaret edeceğini açıkladı. Bir trenin önünde çekilmiş fotoğrafını yayımlayan Metsola ziyaretiyle ilgili detay vermedi. Ziyaretin detaylarının güvenlik nedeniyle gizli tutulduğu ifade edildi.

Detaylar gizli tutuluyor! Roberta Metsola, Kiev'i ziyaret edeceğini açıkladı

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı müdahale devam ederken Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola Kiev'i ziyaret edeceğini açıkladı.

"KİEV'E GİDİYORUM"

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, sosyal medyadaki açıklamasında, "Kiev'e gidiyorum. Avrupa Parlamentosu adına destek ve umut mesajı ileteceğim." ifadesini kullandı.

DETAYLAR GİZLİ TUTULUYOR

Bir trenin önünde çekilmiş fotoğrafını yayımlayan Metsola ziyaretiyle ilgili detay vermedi. Ziyaretin detaylarının güvenlik nedeniyle gizli tutulduğu ifade edildi.

BİR İLK YAŞANACAK

Metsola, Rusya'nın saldırısının başlamasından sonra Kiev'i ziyaret eden ilk Avrupa Birliği (AB) kurumu başkanı olacak.

Daha önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çekya Başbakanı Petr Fiala ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Kiev'e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmüştü.

Zelenskiy, iki hafta önce yayınlanan videosunda "Ukrayna'nın dostlarını Kiev'i ziyarete davet ediyorum. Burası tehlikeli olabilir çünkü semalarımız henüz Rus füze ve uçaklarına kapatılmadı." demişti.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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