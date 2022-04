Detaylar gizli tutuluyor! Roberta Metsola, Kiev'i ziyaret edeceğini açıkladı

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı müdahale devam ederken Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola Kiev'i ziyaret edeceğini açıkladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, sosyal medyadaki açıklamasında, "Kiev'e gidiyorum. Avrupa Parlamentosu adına destek ve umut mesajı ileteceğim." ifadesini kullandı.

On my way to Kyiv ????????



На шляху до Києва ???????? #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ