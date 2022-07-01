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Detaylar mide bulandırdı! 13 yaşındaki kız, ablasının yardım ettiği 4 adamın tecavüzüne uğradıktan sonra olay yerinde öldü

01.07.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Uttar Pradesh kentindeki korkunç saldırıda 13 yaşındaki kız ablasının yardım ettiği 4 adamın toplu tecavüzüne uğradı. Saldırının sonrasında hayatını kaybeden kızın cansız bedeni çamura bulanmış bir şekilde şeker kamışı tarlasında bulundu. Kıza tecavüz ettiğine inanılan dört erkek de dahil olmak üzere yedi şüpheli gözaltına alındı.

Detaylar mide bulandırdı! 13 yaşındaki kız, ablasının yardım ettiği 4 adamın tecavüzüne uğradıktan sonra olay yerinde öldü

Hindistan'ın Uttar Pradesh kentinde ülke gündemine yerleşen bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan 13 yaşındaki bir kız, ablasıyla birlikte gittiği şeker kamışı tarlasında yanlarına gelen dört erkeğin tecavüzüne uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden genç kızın ablasının erkekleri tanıdığı ve tecavüz sırasında onlarla yardım ettiği iddia edildi. Olaya karıştığını ifade eden ablanın ifadesinde, saldırı sırasında kız kardeşinin kollarını tutarak kalkmasını engellediği itirafı yer aldı.

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GÖZLERİNİ OYDULAR

Polis soruşturma kapsamında yaptıkları incelemede 13 yaşındaki kızın tarlada gözleri oyulmadan önce tecavüze uğradığını doğruladı. Söz konusu dört kişinin Hintli kadınların başlarını ve omuzlarını örtmek için geleneksel olarak kullandıkları bir şal olan dupatta kullanarak genç kızı boğduğu ifade edildi. Saldırganlar daha sonra çocuğun cesedini çamura attı. Toplu tecavüz, cinayet ve adaleti saptırma şüphesiyle tutuklandılar.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Hindistan
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