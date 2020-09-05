Detaylar ortaya çıktı! Ortağını kredi borcunun bitmesini kutlarken öldürmüş

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6495 Sokak'ta meydana geldi. Antalya'nın Serik ilçesinde birlikte iş yapan ortaklar Halil Kuş ve M.A., kredi borçlarının bitmesi üzerine kutlama yapmak istedi. Ancak henüz bilinmeyen nedenle ortaklar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., Halil Kuş'u boynu ile göğsünden 3 kez bıçakladı. Kuş, olay yerinde hayatını kaybetti. Karnından yaralı olduğu halde kaçan M.A. ise daha sonra Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Olay sırasında ikilinin yanında olan F.B., ifadesinin alınması için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, M.A.'nın kaçarken çalılık alana attığı bıçağı buldu.

'Motosiklet hırsızlığı' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçlarından poliste kaydı olan M.A.'nın tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

Halil Kuş'un cenazesi ise bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, toprağa verilmek üzere Serik'e götürüldü.

DHA

