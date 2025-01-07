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  4. Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Gözler 13 Ocak'a çevrildi: "Vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak"

Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Gözler 13 Ocak'a çevrildi: "Vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.01.2025 12:26
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında vatandaşların hayatına doğrudan dokunacak müjdeler vereceklerini duyurdu. Bakan, 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detayları açıklayacağı bu yıl için devletin tüm kurumlarıyla halkın yanında olacağını belirtti.

Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Gözler 13 Ocak'a çevrildi: "Vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak"

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aile Yılı'nın ilk kez 1994'te Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası ölçekte ilan edildiğini ve 15 Mayıs'ın da Uluslararası Aile Günü olarak 30 yıldır kutlandığını anımsatan Göktaş, bu kapsamda yapılan çalışmaları anlattı.

Göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmalarla "aile" konusuna gösterdikleri önemin altını çizen Göktaş, 8'inci Aile Şurası'nı gerçekleştirdiklerini ve şura çıktılarını kullanarak, "Ailenin Korunması Ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nı yürürlüğe koyduklarını aktardı.

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"BİR İLKİ DAHA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayan bu eylem planının Cumhuriyet tarihinde ilk olma özelliğini taşıdığına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı'mızın BM kürsüsünde 'Aileye sahip çıkmak, insana ve insanlığın istikbaline sahip çıkmaktır' ifadeleriyle, ailenin korunmasının önemine işaret eden ilk lider olmasını takiben, biz de böyle bir ilki gerçekleştirdik. Bu yıl yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Kabine sonrası açıkladığı gibi ailenin korunması ve güçlendirilmesi için bir ilki daha gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"AİLE BAĞLARI VE DAYANIŞMASI GÜÇLÜ BİR MİLLETİZ"

Bakan Göktaş, Türk milletinin "aile" konusuna özel bir hassasiyeti olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Aile bağları ve dayanışması güçlü bir milletiz. Fakat özellikle son dönemlerde küresel bazı dinamiklerin de etkisiyle sosyal bazı değişimler yaşadığımız, bu değişimlerden ailemizin de etkilendiği bir gerçek. Ailemizin birliğini, bütünlüğünü, refahını etkileyen ve toplumumuzun geleceğini doğrudan ilgilendiren bu gelişmelere karşı devlet olarak gereğini yapmamız gerektiğine şüphe yok. Dolayısıyla aile kurumunun bütünlüğünü ve işlevselliğini güçlendirmek, aile bireylerinin huzur, mutluluk ve refahını sağlamak geleceğimiz açısından kritik önem arz ediyor."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AİLE YILI'NA İLİŞKİN UYGULAMALARI 13 OCAK'TA AÇIKLAYACAK

Türkiye'de evlenme oranları ve doğurganlık hızı azalırken, boşanma, ilk evlenme yaşı, ilk anne olma yaşı, tek ebeveynli aile sayısı, yalnız yaşayan birey sayısı ve yaşlı nüfus oranının arttığına dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlenme oranları azalırken hiç evlenmeyenlerin sayısı da belirgin ölçüde artıyor. Nüfus ile ilgili bu kritik tablo, diğer başka hususların yanında, ailemizi güçlendirmemizin de önemini ortaya koyuyor. Ailemizi güçlendirmek, içinde sağlıklı nesillerin yetişeceği, sağlıklı aileler kurulmasını teşvik etmek Bakanlık olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tüm bunlardan hareketle aile konusundaki her türlü çalışmamızı zirveye taşıyacağımız bir süreç olarak 2025'i Cumhurbaşkanı'mızın yüksek takdirleriyle 'Aile Yılı' olarak ilan ediyoruz.

Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak. Ailenin, aile olmanın, bir aile içinde güvenle yaşamanın mutluluğunu hissedecekleri bir yıl olması için devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız. 13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından detaylarının açıklanacağı Aile Yılı'nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet ediyorum."

(AA)

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Cumhurbaşkanı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mahinur özdemir göktaş kimdir
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