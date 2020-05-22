Detaylı Bronşit Rehberi: Nedir? Belirtileri Neler? Nasıl Geçer?

Genelde doktor tarafından reçete edilen ilaçlarla ve destekleyici bitkisel tedavi yöntemleri ile etkileri kısa sürede azaltılan ya da tamamen yok edilen bronşit yorgunluk, göğüs bölgesinde ağrı gibi belirtilerle de kendisini gösterebilir. BRONŞİT NEDİR? Alt solunum kanallarıyla ilgili bir çeşit hastalık olan bronşit, akciğerlere hava ileten kanallarda ya da başka bir deyişle bronşlarda meydana gelen iltihaplanmaya bağlı olarak ortaya çıkan bir enfeksiyon halidir. Son derece rahatsızlık verici bir durum olan bronşit, nefes alıp vermeyi güçleştirir. Akciğere hava iletme vazifesini yerine getiren bronşlar, ortaya çıkan enflamasyon sebebiyle görevlerini yapamayacak hale gelirler. Nefes darlığı, öksürük gibi belirtilerle kendisini gösteren bronşitin ortaya çıkma sebepleri arasında gribe sebep olan virüslerden bahsetmek mümkündür. Hastalığın bir diğer ortaya çıkış sebebi ise akciğerlerin tahriş olmasına sebep olan etmenlerdir. Kış ve bahar aylarında daha sık görülen bronşit akut ya da kronik tipte karşımıza çıkabilir.

BRONŞİT TÜRLERİ NELERDİR? Akut ve kronik tipteki bronşitin yanı sıra alerjik türde de bronşite rastlamak mümkündür. Akut bronşit: Genelde kızamık, grip, tifo, boğmaca gibi hastalıklar esnasında rastlanır. Soğuk ve sisli havalarda akut tipi bronşite sahip olan hastalar çok rahatsız hisseder. Bu tip bronşit başlangıcında ağrılı ve kuru bir öksürükle birlikte az yapışkan balgama rastlanırken sonrasında sümüksü balgamla beraber hafif bir ateş ve halsizlik söz konusu olabilir. Kesinlikle tedavi edilmesi gereken, ihmal edilmesi halinde ağır sonuçlar doğurabilecek bir hastalıktır. Eğer bu hastalık en kısa zamanda tedavi edilmezse ileride kronik türdeki bronşite evrilebilir.

Kronik bronşit: Bu tip bronşitte ise hava yollarını yağlayan bezlerin büyümesi ve iç yüzlerde yer alan tüylerin görevini yapamaz hale gelmesiyle ortaya çıkan komplikasyonlar söz konusudur. Kesinlikle tedavi edilmesi gerekir.

Alerjik bronşit: Alerjik astım olarak da bilinir. Diğer adından da anlaşıldığı üzere bir tür astım çeşididir. Her yaşta görülebilen bir hastalıktır ve bu hastalığın ana sebebi çevresel koşullar yüzünden alerjinin tetiklenmesidir. Hastanın neye alerjik reaksiyon verdiğinin tespit edilmesi ile hastalığın ortaya çıkardığı problemleri azaltmak mümkündür. Çocuklarda bronşit vakalarına bakıldığında alerjik tipteki bronşitin önemli bir yer kapladığı söylenebilir.

BRONŞİT BULAŞICI MI? Alerjen madde solumaya bağlı olarak ortaya çıkan ya da sigara gibi ürünleri tüketmekten kaynaklanan bronşit, bulaşıcı değildir. Diğer taraftan vücuda giren mikroorganizmalara bağlı olarak meydana gelen bronşit ise son derece bulaşıcıdır. Viral bronşit enfeksiyonları konusunda hem hasta olan kişinin hem de hastanın etrafındaki kişilerin son derece dikkatli olması gerekir. Bronşite sebep olan mikroorganizmalarla temasa girilmesi halinde hastalık başka birisine de geçebilir. Bu yüzden viral enfeksiyonla bronşit hastası olan bir insanla etkileşime girerken hijyene dikkat etmek gerekir. BRONŞİT BELİRTİLERİ NELERDİR? 1. Öksürük Akut tipteki bronşitin neden olduğu öksürük, kimi durumlarda kuru bir yapıda olur. Genelde balgamlı bir şekilde ortaya çıkan öksürük, hastayı oldukça rahatsız eder. Akciğerler vasıtasıyla üretilen bir çeşit sıvı olan balgam, sayıca çok ise akciğerin enfekte olduğunu ve solunum kanallarında bir problemin olduğunu anlamak mümkündür. Eğer son derece yoğun bir balgam söz konusuysa hasta zatürreye karşı da dikkatli olmalıdır.

Bronşit öksürüğü kesinlikle hafife alınmayacak kadar şiddetli ve yoğun bir şekilde kendisini gösterir. Hasta öksürdükten bir süre sonra karın ve göğüs bölgesinde ağrı ya da kasılmalar hissedebilir. Çok sık ortaya çıkmasa da öksürük sebebiyle kaburgada zedelenmeler ya da hastanın bayılması gibi ağır durumlar meydana gelebilir. Bronşit kaynaklı öksürük, sabah saatlerinde, kış aylarında ve nemli havalarda artış gösterir. 2. Nefes darlığı

Akciğere hava giriş ve çıkışını sağlayan bronşlar, iltihaplanma ya da balgam oluşumu sebebiyle daralır, buna bağlı olarak hasta hırıltılı bir şekilde nefes alıp vermeye başlar. Solunum kanallarında meydana gelen bu tip sorunlar, beraberinde nefes darlığını da getirir. Eğer bronşlar dolu ise sürekli öksürmeye bağlı olarak göğüs bölgesinde bir rahatsızlık hissi meydana gelebilir. Bu durum, bronşların sürekli dolu olması sebebiyle oksijen alımının güçleşmesi dolayısıyla ortaya çıkar. Bronşite bağlı nefes darlığının ortaya çıkması, gün içerisinde yapılan pek çok işte zorluk çekilmesine neden olur. Kişi en kolay işlerde bile nefes sıkıntısı çektiği için kendisini kötü hissedebilir.

3. Şeffaf balgam

Bronşit hastalığındaki en net belirtilerden bir diğeri de şeffaf yapıdaki balgamdır. Hastadan çıkan balgamın şeffaf bir yapıda olması, bir bronşit işaretçisi olarak kabul edilirken kanlı balgam ya da sarı, yeşil, sarı - gri renklerindeki balgamların da zaman zaman bronşitle ilişkilendirildiğini söylemek mümkündür. 4. Yorgunluk

Enfeksiyon ve öksürüğe bağlı olarak kişi kendisini sürekli yorgun hissedebilir ve bu yorgunluk yüzünden en sıradan günlük işleri tamamlamakta bile sıkıntı yaşar. Hastalığın bağışıklık sistemini zayıf düşürmesi ve şiddetli öksürük yüzünden vücutta meydana gelen komplikasyonlar bir araya geldiğinde beden iyice halsizleşir. Bu durum da kişinin halsiz düşmesine neden olur. Söz konusu yorgunluk sadece fiziksel değil, aynı zamanda mental bir şekilde de ortaya çıkar. Zihin gücü gerektiren aktivitelerin gerçekleştirilmesinde de güçlük yaşanabilir. 5. Ateş ve titreme

Bronşit, enfeksiyonel bir hastalığın devamı olması sebebiyle dönem dönem titreme ve hafif ateşe rastlamak mümkündür. Ateş sebebiyle vücut sıcaklığı normalin dışında seyrettiği için üşümek ve titremek hastalığın önemli birer belirtisi olarak kabul edilir.

6. Ağrılar

Bronşlardaki doluluk yüzünden hastanın sık sık öksürmesine bağlı olarak genelde göğüs bölgesinde bir ağrı meydana gelir. Aynı zamanda hastalığın getirdiği yorgunluk da vücudun çeşitli kısımlarında ağrılara sebep olur. 7. Morluklar

Bronşit hastalığında akciğerlerde oksijen yetersizliği söz konusu olur. Eğer vücudun herhangi bir uzvuna yeterli miktarda oksijen taşınamaz ise bu durumun sonucunda ellerde ya da dudaklarda ufak çaplı da olsa morarmalar meydana gelebilir. Bu önemli bir belirtidir, kesinlikle hafife alınmaması ve tez zamanda bir uzmana danışılması gerekir. KRONİK BRONŞİT TAMAMEN GEÇER Mİ? Kronik tipteki bronşiti tedavi etmekteki ilk amaç; hastalığın ortaya çıkarmış olduğu belirtileri kontrol altına almaktır. Eğer bu belirtiler kontrol altına alınmazsa hastalığın ileri boyutlarında meydana gelecek solunum yolu hasarı daha da büyüyecektir. İlaç tedavileri, günlük hayatta dikkat edilecek birkaç husus sayesinde hastalığın ortaya çıkardığı sorunları en aza indirgemek mümkündür ancak tamamen geçmesi sağlanamaz.

BRONŞİT NASIL GEÇER? Bronşit tedavisinde ilk olarak hastalığa ilişkin teşhislerin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Doktor tarafından hastanın şikayetleri dikkatli bir şekilde dinlendikten sonra gerekli görülmesi halinde hastanın göğüs bölgesinden alınan X-ray görüntüleri vasıtasıyla şikayete konu olan öksürüğün zatürreden mi yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığı tespit edilir. Sigara kullanan insanlar için bu görüntülerin değerlendirilmesi son derece önemlidir. Buna ek olarak mukus olarak da bilinen balgamın incelenmesiyle yapılan bir test ile hastalığın bakteriyel olup olmadığı tespit edilir. Teşhis için bir diğer yöntem ise akciğerlerdeki hava miktarını tespit etmek için kullanılan spirometre cihazıdır. Bu cihazın bir diğer özelliği de nefes alıp verme süresini ve ne kadar nefes alıp verildiğini belirlemesidir. Tüm bu teşhislerin ardından çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabilir. 1. Öksürük ilacı

Bronşitin en rahatsız edici belirtilerinden birisi olan öksürüğü kesmek ya da etkisini azaltmak için tercih edilen öksürük ilaçları, yaygın olarak tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Fakat son zamanlarda yapılan araştırmalara göre öksürük ilaçlarının balgam üretimini artırdığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla her ne kadar öksürüğü azaltması sebebiyle önemli bir yardımcı olsa da çok şiddetli bir öksürük söz konusu olmadıkça bu ilaçların kullanılmaması tavsiye edilir. Özellikle doktor önerisi olmadan kesinlikle hastalar kendi başlarına öksürük ilacı tüketmeyi tercih etmemelidir.

2. Antibiyotik ilaçlar

Bakteriyel fonksiyonları vücuttan uzaklaştırmak için doktor önerisiyle alınması gereken antibiyotik ilaçlar, bronşitin getirdiği negatif etkilerin azaltılmasında kullanılabilir. Fakat günümüzde pek çok insan herhangi bir doktora görünmeden kendi kafasına göre antibiyotik kullanmayı tercih ediyor ama bilinçsiz bir şekilde uygulanan antibiyotik tedavileri çoğu zaman kişiye zarar verir. Bu yüzden bronşit ya da başka bir hastalık için antibiyotik alacaksanız kesinlikle doktorun izni olmadan bunu gerçekleştirmeyin. 3. Diğer ilaçlar

Astım bronşit hastalığında ya da kronik akciğer rahatsızlıklarına bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklarda iltihabı almak ve kapanmış haldeki ciğerleri açmak için doktor tarafından çeşitli ilaçlar önerilebilir. Aynı şekilde alerjiye bağlı olarak meydana gelen bronşit için de alerjen maddelerin vücuda yapmış olduğu negatif etkinin azaltılması amacıyla yine doktor tavsiyesiyle bazı ilaçlar alınabilir. BRONŞİTE NE İYİ GELİR? İlaç tedavisinin yanı sıra bronşit bitkisel tedavi ile de etkileri azaltılabilen bir hastalıktır. Doktor gözetiminde yürütülen tedavi sürecinde bitkisel yöntemlerden de destek alınabilir ve hastalıktan daha hızlı bir şekilde kurtulmak mümkün olabilir.

1. Soğan

Bronşitin neden olduğu en rahatsızlık verici belirtilerden biri olan balgamlı öksürüğün ortadan kaldırılmasına yardımcı olan soğan, son derece etkili bir bitkisel tedavi kaynağıdır. Balgam atımını kolaylaştırıp bronşların rahatlamasına katkı ağlayan soğan, nefes darlığını giderip hastayı rahatlatır. Normal bir şekilde soğan yiyerek veya 1-2 çay kaşığı miktarınca soğan suyu içerek bronşların açılmasını sağlayabilirsiniz. Bal ile soğanı bir araya getirerek de etkili bir çözüm hazırlayabilirsiniz. Bir bıçak aracılığıyla soğanın içine geniş bir delik veya oyuk açın.

Sonrasında iğne türü bir madde ile soğanın çevresinde 5 tane küçük delik oluşturun.

Açılan geniş oyuğun içine bal dökün.

Bir kaba aldığınız içi bal dolu soğanı, bal ile soğan suyu birbirine geçene kadar bekletin.

Birbirine karışıp süzülen karışım günde iki defa bir tatlı kaşığı kadar tüketilmesi halinde son derece etkili bir çözüm sağlayacaktır. 2. Sarımsak

Antiviral ve antibiyotik özellikleri bulunan sarımsak, akut tip bronşit tedavisinde de son derece faydalı bir yiyecektir. Bronşitin neden olduğu enfeksiyonlarla savaşıp mikropların yok edilmesine olanak tanıyan sarımsak, içeriğinde quercetin maddesini barındırır. Bu madde akciğerin yüzeyinde meydana gelen ve enflamasyona neden olan enzimleri baskılamaya yardımcı olur.

İki diş sarımsağı bir miktar suyun içinde karıştırarak kaynatın.

Hazırlanan sarımsak suyunu sabah ve akşam tok karnına tüketin.

Bu yöntem sayesinde hem bronşlarınız rahatlayacak hem de iltihap daha hızlı yok olacaktır. 3. Tavuk suyu çorbası

Bronşite iyi gelen yiyeceklerden birisi de tavuk suyu çorbasıdır. Solunum kanallarındaki enfeksiyon yüzünden meydana gelen semptomların giderilmesi noktasında gayet etkili bir besin olan tavuk suyu çorbası, boğaz ağrısını hafifletir ve yoğun mukusu akışkan kıvama getirip bronşlardaki tıkanıklığın azalarak bitmesini sağlar. Bu özellikleri sebebiyle bronşitle mücadelede önemli bir silah olarak kabul edilen tavuk suyu çorbasındaki et suyu da vücutta bulunan toksinlerin idrar vasıtasıyla atılmasına yardımcı olur. İçeriğindeki yüksek miktardaki vitamin ve antioksidan sayesinde bağışıklığın güçlenmesine de destek olan tavuk suyu çorbası, hastalığa yakalanma ihtimalini de düşürür. 4. Çörek otu

Özellikle bebeklerde bronşite iyi gelen çörek otu, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun dirençli olmasına yardımcı olur. Dolayısıyla bu bitkisel ürün, bronşit kaynaklı semptomları iyice azaltıp öksürüğü ortadan kaldırır ve sadece yetişkinlerin değil hassas bünyeli bebeklerin bile daha hızlı iyileşmesini sağlar.