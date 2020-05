Detaylı Kireçlenme Rehberi: Nedir? Neden Olur? Belirtileri Neler?

KİREÇLENME NEDEN OLUR?

Eklem noktalarında, kıkırdak denilen sağlam bir doku her kemiğin ucunu kaplar. Sağlıklı eklemlerde kıkırdak, hareket için yumuşak ve kaygan bir yüzey sağlar, kemikler arasında yastık görevi görür. Kireçlenme, eklemlerdeki koruyucu kıkırdak dokunun zarar görmesi nedeniyle oluşur. Kıkırdağın zarar görmesi veya tamamen yok olması sonucu kemikler üst üste binerek birbirine temas eder ve kemik aşınması başlar.

Her yaştan insanda görülebilmekle birlikte, 60 yaş üstünde daha sık karşımıza çıkar. Her iki erişkinden birinde dizlerde kireçlenme, her dört erişkinden birinde 85 yaşına kadar kalçada kireçlenme bulguları tespit edilir. 60 yaş ve üzeri her 12 kişiden birinde ellerde kireçlenme görülür. Boyun kireçlenmesi ise nispeten daha nadir rastlanan bir durumdur.

Kireçlenmenin gelişimine katkısı olan çeşitli risk faktörleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Genetik faktörler

Kireçlenme nedenleri listesinin başında genetik faktörler gelir. Çeşitli ailesel özellikler kireçlenme geliştirme olasılığının artmasına neden olmaktadır. Vücudun kıkırdak oluşumunu sağlayan proteini olan kollajenin üretiminin kusurlu olması muhtemel bir nedendir. Bu anormallik, kireçlenmenin yirmili yaşlara kadar erken dönemde ortaya çıkmasına sebep olabilir.