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Deterjan bidonlarına gizlenmiş uyuşturucuyu ’Einstein’ buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 12:44 | Son Güncelleme

Malatya’da polis ekipleri, takibe alarak durdurdukları bir aracın içerisinde narkotik dedektör köpeği Einstein vasıtasıyla yaptığı aramada, deterjan bidonları içerisine zulalanmış vaziyette 39 kilo 464 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Deterjan bidonlarına gizlenmiş uyuşturucuyu ’Einstein’ buldu

Malatya’da polis ekipleri, takibe alarak durdurdukları bir aracın içerisinde narkotik dedektör köpeği Einstein vasıtasıyla yaptığı aramada, deterjan bidonları içerisine zulalanmış vaziyette 39 kilo 464 gram eroin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında, E.P. isimli şahsın araçla doğu illerinden temin ettiği uyuşturucu eroin maddesini il güzergahını kullanarak batı illerine sevk edeceğini tespit etti. Takibe alınan araç Darende’de oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta narkotik dedektör köpeği Einstein vasıtasıyla yapılan aramada, kolilerde bulunan deterjan bidonları içerisine zulalanmış vaziyette 39 kilo 464 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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