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Deterjan yüklü tır devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 13:25 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken dorsesinde yüklü deterjanlarda şarampole dağıldı.Kaza, saat 11.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 50.

Kırıkkale’de kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken dorsesinde yüklü deterjanlarda şarampole dağıldı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’daki fabrikadan yüklediği deterjanları Trabzon’a götüren S.S. idaresindeki 76 DG 127 plakalı tır, seyir halinde ilerlerken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken dorsesinde yüklü deterjanlarda etrafa saçıldı. Jandarma ekipleri ise araçların kontrollü geçmesini sağladı.
Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Çekiciden çıkarılan sürücü sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Deterjan yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Deterjan yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Deterjan yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Deterjan yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Deterjan yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Deterjan yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Deterjan yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Deterjan yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Deterjan yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Deterjan yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Deterjan yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Deterjan yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Deterjan yüklü tır devrildi: 1 yaralı
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