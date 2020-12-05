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Deterjan yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

05.12.2020 13:11 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da deterjan yüklü tırın dorsesi çıkan yangın sonrası alev alev yandı.

Aksaray’da deterjan yüklü tırın dorsesi çıkan yangın sonrası alev alev yandı. Tır sürücüsü itfaiyeyi aradıktan sonra yanan dorsesini telefon kamerasıyla görüntüledi.
Yangın, Aksaray-E-90 Karayolu Makas mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan 33 AFA 324 plakalı tırının dorsesine toz deterjan yükleyerek Irak’a yola çıkan Faruk Başak (40), geceyi Aksaray’a 50 kilometre kala bir tesiste geçirdikten sonra sabah yola çıktı. Sürücü, Aksaray’a geldiğinde tırının dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden tır sürücüsü tırı hemen emniyet şeridine çekerek tırı dorsesinden ayırdı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi veren tır sürücüsü itfaiye ekipleri gelene kadar yanan tırını cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Yangın itfaiyenin yarım saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Yaşadığı olayı anlatan tır sürücüsü Faruk Başak, "Ağabey bilmiyorum, biz dün Ankara’dan geldik. Aksaray’a 50 kilometre kala yattık. Sabah kalktık yürüdük. Bir baktım yukarıdan alev almış Irak’a deterjan götürüyorduk” dedi.
Cep telefonuyla çekilen görüntülerde tırın alev alev yandığı ve sürücünün arkadaşıyla birlikte yaşadığı panik anlarının sesi yer alıyor.

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