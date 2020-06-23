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Detoks Diyeti

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Detoks diyetinin amacı, tamamen doğal beslenerek vücudu zehirleyen toksin maddelerden arındırmak, beslenme dengesizliğinden dolayı oluşan vitamin ve mineral eksikliğini gidermek, işlenmiş gıda, kafein, alkol gibi metabolizmayı yavaşlatan gıdaları vücuttan uzaklaştırarak bağışıklık sistemini güçlendirmektir.

Detoks Diyeti

Detoks diyetinin amacı, tamamen doğal beslenerek vücudu zehirleyen toksin maddelerden arındırmak, beslenme dengesizliğinden dolayı oluşan vitamin ve mineral eksikliğini gidermek, işlenmiş gıda, kafein, alkol gibi metabolizmayı yavaşlatan gıdaları vücuttan uzaklaştırarak bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Yalnızca detoks diyeti ile kilo vermek mümkün değildir. Bu diyeti uygularken tartı üzerinde birkaç kilo eksilme görebilirsiniz fakat bu eksilmeler yağ kütlesinden değil, vücuttaki doku ve su kütlesinden olacaktır. En fazla 10 gün uygulanabilen bu diyet her kişinin metabolizmasını farklı bir şekilde etkileyebilir. Detoks diyeti 2 farklı şekilde uygulanabilir. Detoks suları ve taze sebze meyvelerin kendisi ile.

Son zamanların popüleri olan sıvı detoks diyeti katı gıdalardan alınabilecek toksin maddelerin de önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Detoks suları taze meyve ve sebzelerin, kuruyemiş ve baharatların sıkılarak karıştırılmasıyla elde edilir. Besin değerlerinin mümkün olduğunca yüksek değerde iken tüketilmesiyle de vücudu normal bir detoks diyetine göre daha fazla arındırır. Bu diyet yalnızca karaciğer ve bağışık sistemini olumlu yönde etkilemez, kişinin beden yorgunluğunun giderilip daha zinde olmasını ve ruhen de daha hafif hissetmesini hedefler.

Detoks Diyeti Nasıl Yapılır?

detoks suları

Detoks diyetinin başarılı olabilmesi için kişiye özel yapılması gerekir. 1 günlük detoks programı ile başlayıp, 3, 5 ve 7 günlük detoks programı olarak da uygulanabilir. Bu diyetin etkili olabilmesi için en azından, 3 günlük detoks programı şeklinde uygulanması gerekir. Her bünye farklılık gösterdiği için herkes 5 günlük detoks programını ya da 7 günlük programı uygulayamaz. Detoks diyeti taze sebze ve meyveler ile bol su tüketimine dayanır. Kolesterol açısından zengin kırmızı etin tüketimi en aza indirilerek balık tüketimini artırarak, vücuttaki şeker ve tuz oranının dengelenmesini sağlar.

Katı gıdalar tüketilmeden, sadece sıvı gıdalar tüketilerek de uygulanabilir. Sıvı detoks diyeti, taze meyve ve sebzelerin sularının sıkılması ile elde edilen içeceklerle uygulanır. Gün içerisinde yalnızca bu içecekler tüketilerek vücudun toksinlerden arındırılması sağlanır. Su içerisine konulan taze meyve ve sebzeler bekletilerek de detoks suyu elde edilebilir.

Isınma ve soğutma egzersizleri ve bol bol dinlenme ile detoks diyeti nihai amacına ulaşır. Diyeti uygularken vücudunuza özel detoks masajı yapılması da hem vücudunuzun rahatlamasına yardımcı olur hem de oluşabilecek kramp ya da kasılmaları engeller. Fakat kişinin günlük temposu hızlı ise uyguladığı diyetin yan etkileri ortaya çıkabilir. Bu sebeple detoks diyeti uygulanırken fazla enerji gerektiren işlerden kaçınılmalıdır. Çünkü beslenme yolu ile vücuda fazla enerji alınamaz.

Yiyecekleriniz

Su, yoğurt, marul, kıvırcık, maydanoz, nane, dereotu, rezene, mate, roka, biberiye, domates, çilek, vişne, erik, elma, kivi, üzüm, ananas, kavun, kırmızı erik, kiraz, böğürtlen, karpuz, şeftali, turp, lahana, kabak, brokoli, karnabahar, enginar, pancar, ıspanak, salatalık, havuç, hurma, portakal, greyfurt, limon, papaya, avokado, balık, tavuk, kurutulmuş meyve veya sebzeler.

Yememeniz Gerekenler

Alkol, kafeini yüksek içecekler, tuz miktarı fazla ürünler, süt, ayran, kefir, siyah çay, koyu yeşil çay, kola gibi gazlı içecekler, konsantre içecek ve yiyecekler, salamura gıdalar, turşular, salam, sosis, sucuk gibi ısıl işlem görmüş gıdalar, kek, kurabiye, pasta gibi kalorisi ve yağ oranı yüksek ürünler, kırmızı et.

Detoks Diyetinin Faydaları

  • Vücudun şeker ve tuz oranını sabitler.
  • Kan dolaşımını hızlandırır.
  • Bağırsak ve böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar. Aynı zamanda çalışma kalitesini de artırır.
  • Vücutta biriken toksinlerin, ödemin idrar ya da ter yolu ile uzaklaştırılmasını sağlar.
  • Karaciğer yağlanmasını engellemeye yardımcı olur.
  • Mide ve bağırsak şişkinliklerinin giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca bağırsaklarda oluşabilecek enfeksiyonlara karşı vücudun immün sistemini güçlendirir.
  • Metabolizmanın yavaşlamasını engelleyip, çalışma kapasitesini artırır.
  • Cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

Detoks Diyetinin Zararları

  • Diyabet hastaları için uygun değildir. Meyve şekeri olan fruktoz meyvede bol miktarda bulunmaktadır. Çoğunlukla meyve veya taze sıkılmış meyve suları ile uygulandığı için kan şekerinde yükselmeye neden olur.
  • Detoks diyetleri düşük oranda protein içermektedir. Bu sebeple detoks diyeti sürekli belli aralıklar ile uygulanmalıdır. Ayrıca bu diyeti uygulayanların tok hissetmeyip yarıda bırakmaları muhtemel sonuçtur. Bu da diyeti bitirdikten sonra kilo alınmasına neden olabilir.
  • Reflü, ülser, mide yanması ve mide ekşimesi sorunlarına neden olabilir. Bunun sebebi ise detoks diyeti liften yoksundur. Lif açısından yetersiz gıdaları tüketmek mide asidini artırır. Bu zararlardan kaçınmak için 3 günlük detoks programından fazlası uygulanmamalı.
  • Detoks diyeti sırasında kilo veriyor olmanız yanıltıcı bir durumdur, metabolizmanızın yavaşlaması nedeni ile vücudunuzdaki ödemin uzaklaştırılması tartı üzerinde kilonuzun az görünmesine neden olur.
  • Sıvı detoks diyetini uygularken yoğun tempoda çalışmanız; baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, bayılma gibi sorunlara neden olabilir.

Detoks Diyeti Kimler İçin Uygun Değildir?

  • Bağışıklık yetmezliği sorunu olanlar
  • 18 yaşından küçük olan kişiler
  • 80 yaşının üstünde olanlar
  • Uzun süre ilaç kullananlar
  • Hamileler ve emziren annelerin uygulaması için uygun değildir.

Örnek Detoks Diyeti Listesi

detoks suları

  • Sabah uyanınca: Uyanır uyanmaz aç karnına 2 su bardağı ılık suyun içerisine yarım limon sıkılarak elde edilen su tüketilmelidir. Damak zevkinize göre greyfurt da tercih edebilirsiniz. Fakat greyfurtu 2 su bardağı için 3/4 oranında sıkmalısınız. İçeceğiniz bu ılık su bağırsaklarınızı çalıştırır. Sonrasında 3 tane orta boy kuru kayısı ya da kuru erik yiyin.
  • Kahvaltı: 2 ince dilim (maksimum 50 gram) yağsız ya da az yağlı beyaz peynir, 2 ince dilim tam buğday ekmeği, söğüş domates, salatalık, maydanoz ya da dereotu
  • Ara öğün: 2 adet taze meyve
  • Öğle yemeğinden önce: 1 bardak limonlu ılık su
  • Öğle: Bol yeşillikli yağsız salata, ızgara balık, tavuk (150 gram kadar) ya da az yağlı susuz sebze yemeği, 1 kase yağsız yoğurt, bol yeşillikli yağsız salata ya da az yağlı nohut, yeşil veya kırmızı mercimek ya da kuru fasulye yemeği, 1 kase yağsız yoğurt, bol yeşillikli yağsız salata
  • Ara öğün: 3 dilim diyet bisküvi ve 1 adet meyve
  • Akşam yemeğinden önce: 1 bardak limonlu ılık su ya da nane çayı
  • Akşam yemeği: Öğle yemeğinin aynısı
  • Akşam yemeğinden sonra: 1 adet meyve ve istenilen bitki çayı
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