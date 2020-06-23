Detoks diyetinin amacı, tamamen doğal beslenerek vücudu zehirleyen toksin maddelerden arındırmak, beslenme dengesizliğinden dolayı oluşan vitamin ve mineral eksikliğini gidermek, işlenmiş gıda, kafein, alkol gibi metabolizmayı yavaşlatan gıdaları vücuttan uzaklaştırarak bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Yalnızca detoks diyeti ile kilo vermek mümkün değildir. Bu diyeti uygularken tartı üzerinde birkaç kilo eksilme görebilirsiniz fakat bu eksilmeler yağ kütlesinden değil, vücuttaki doku ve su kütlesinden olacaktır. En fazla 10 gün uygulanabilen bu diyet her kişinin metabolizmasını farklı bir şekilde etkileyebilir. Detoks diyeti 2 farklı şekilde uygulanabilir. Detoks suları ve taze sebze meyvelerin kendisi ile. Son zamanların popüleri olan sıvı detoks diyeti katı gıdalardan alınabilecek toksin maddelerin de önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Detoks suları taze meyve ve sebzelerin, kuruyemiş ve baharatların sıkılarak karıştırılmasıyla elde edilir. Besin değerlerinin mümkün olduğunca yüksek değerde iken tüketilmesiyle de vücudu normal bir detoks diyetine göre daha fazla arındırır. Bu diyet yalnızca karaciğer ve bağışık sistemini olumlu yönde etkilemez, kişinin beden yorgunluğunun giderilip daha zinde olmasını ve ruhen de daha hafif hissetmesini hedefler.

Detoks Diyeti Nasıl Yapılır? Detoks diyetinin başarılı olabilmesi için kişiye özel yapılması gerekir. 1 günlük detoks programı ile başlayıp, 3, 5 ve 7 günlük detoks programı olarak da uygulanabilir. Bu diyetin etkili olabilmesi için en azından, 3 günlük detoks programı şeklinde uygulanması gerekir. Her bünye farklılık gösterdiği için herkes 5 günlük detoks programını ya da 7 günlük programı uygulayamaz. Detoks diyeti taze sebze ve meyveler ile bol su tüketimine dayanır. Kolesterol açısından zengin kırmızı etin tüketimi en aza indirilerek balık tüketimini artırarak, vücuttaki şeker ve tuz oranının dengelenmesini sağlar. Katı gıdalar tüketilmeden, sadece sıvı gıdalar tüketilerek de uygulanabilir. Sıvı detoks diyeti, taze meyve ve sebzelerin sularının sıkılması ile elde edilen içeceklerle uygulanır. Gün içerisinde yalnızca bu içecekler tüketilerek vücudun toksinlerden arındırılması sağlanır. Su içerisine konulan taze meyve ve sebzeler bekletilerek de detoks suyu elde edilebilir. Isınma ve soğutma egzersizleri ve bol bol dinlenme ile detoks diyeti nihai amacına ulaşır. Diyeti uygularken vücudunuza özel detoks masajı yapılması da hem vücudunuzun rahatlamasına yardımcı olur hem de oluşabilecek kramp ya da kasılmaları engeller. Fakat kişinin günlük temposu hızlı ise uyguladığı diyetin yan etkileri ortaya çıkabilir. Bu sebeple detoks diyeti uygulanırken fazla enerji gerektiren işlerden kaçınılmalıdır. Çünkü beslenme yolu ile vücuda fazla enerji alınamaz.