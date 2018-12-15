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Detroit Become Human başarısıyla göz kamaştırıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.12.2018 08:17 | Son Güncelleme

Sony’nin PlayStation 4’e özel olarak satışa sunduğu yapımlardan biri olan Detroit Become Human ne kadar sattı? İşte bu sorunun yanıtı.

Detroit Become Human başarısıyla göz kamaştırıyor

Sony bünyesindeki stüdyolardan biri olan Quantic Dream tarafından geliştirilen Detroit Become Human’ın satış rakamlarına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Sony Interactive Entertainment tarafından yapılan açıklamada, Quantic Dream imzası taşıyan yapımın dünya genelinde 2 milyondan fazla sattığı belirtildi. 25 Mayıs’ta raflardaki yerini alan yapım böylece Quantic Dream’in en hızlı satan oyunu olmayı da başardı.

Hatırlanacağı üzere yapımcı ekip tarafından Sony konsollarına özel olarak geliştirilen ilk oyun olan Heavy Rain 2010 yılında satışa sunulmuş ve büyük ses getirmişti.

Daha sonra 2013 yılında önemli bir ekip çalışması sonucu ortaya çıkan Beyond Two Souls raflardaki yerini almış fakat oynanış dinamikleri açısından eleştirilere maruz kalmıştı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında satışa sunulan Detroit Become Human ise genel kalite açısından Heavy Rain ve Beyond Two Souls arasında yer alıyor. Yani Heavy Rain kadar başarılı olmasa bile, Beyond Two Souls kadar çok da eleştiri almadı.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Detroid BH ülkemizde Türkçe alt yazı desteğiyle satılmakta. Oyun genel anlamda hikaye dinamikleri üzerine ilerliyor. Yani yapımda öyle yoğun RPG ya da aksiyon öğeleri yer almıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sony PlayStation

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