Detroit’te protestoculara ateş açıldı: Bir ölü

Atlanta kentinde protestocular CNN televizyonunun merkez binasına saldırdı.Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Detroit kentinde, George Floyd cinayetini protesto eden kalabalığa açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir açıklama yapan Detroit Emniyeti sözcüsü Nicole Kirkwood, Cuma gecesi yaşanan olayda protestocuların polisle karşı karşıya geldiği bir anda SUV tipi bir araçtan kalabalığın üzerine ateş açıldığını ve polisin ateş etmediğini dile getirdi.

Saldırıda sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını hayatını kaybeden kişinin 19 yaşında bir erkek olduğunu belirten Kirkwood, kurbanın ya da saldırganın kimliğine ilişkin ellerinde henüz başka bir bilgi bulunmadığını söyledi.

George Floyd'un sokak ortasında bir polis memuru tarafından öldürüldüğü Minneapolis'de ise polis şiddeti ve ırkçılığa karşı öfke büyüyor. Dün gece sokağa çıkma yasağına rağmen devam eden protestolarda binlerce kişi yine "adalet" talebiyle yürüdü.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Mayor, Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıklamış, yerel saatle 20.00’da başlayan yasağın sabah 06.00’ya kadar süreceğini belirtmişti.