DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Hasan Sözbilir'den Manisa depremi açıklaması

Sözbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akhisar'da bu akşam meydana gelen depremin Soma-Kırkağaç Fayı ile Gelenbe Fay Zonu'nun kesim noktasında gerçekleştiğini söyledi.

Bu bölgede son zamanlarda küçük ölçeklerde çok sayıda deprem olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şunları kaydetti:

"DEPREM FIRTINASI YAŞANABİLİR"

"Bu deprem yıkıcı bir deprem niteliği taşımıyor çünkü bu bölgede yıkıcı depremin eşik değeri 6 olarak kabul ediliyor. Bazı binalarda hasar yaratmış olabilir. Deprem hemen Gelenbe Fay Zonu'nın ucunda gerçekleşti, dolayısıyla buna sıçrarsa yeni deprem fırtınası yaşanabilir."

