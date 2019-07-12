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DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin geçici adresi Kültürpark oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 21:30 | Son Güncelleme

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarının, geçici olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Fuar Alanı'ndaki hollere taşınacağı açıklandı

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarının, geçici olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Fuar Alanı'nda bulunan hollere taşınacağı bildirildi.

DEÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, binalarının, depreme dayanıklı olmadığı raporlarla tespit edilen fakülte ve konservatuvarın, taşınma sürecine ilişkin toplantı yapıldı.

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Malayoğlu ile Genel Sekreter Dr. Saip Tiryakioğlu'nun sunum yaptığı, bölüm akademisyenlerinin katıldığı toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarının, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki hollere taşınması önerisinin olumlu bulunduğu ifade edildi.

Kültürpark'taki binaların fiziki şartlarının incelenmesi konusunun ele alındığı toplantıda, yürütülmesi hedeflenen yeni çalışmalara ilişkin de bölümlerin ihtiyaç ve talepleri ile hocaların önerilerinin belediye ile paylaşılması kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, gelinen noktadan memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her iki binamızın da olası bir depremde insanlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi, rektörlük olarak bizlerin de hızlı ve alternatif çözümler üretmesine neden oldu. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir toplantı daha yapılacak ve bir protokolle süreç resmiyete dökülecek. Önümüzde fazla zamanımız yok. Sonuçta hem Güzel Sanatlar Fakültesini hem de konservatuvarımızı en kısa sürede yeni akademik yıla hazır hale getirmek zorundayız."

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Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi izmir büyükşehir belediyesi Taşınma

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