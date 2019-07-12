DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin geçici adresi Kültürpark oldu

"Her iki binamızın da olası bir depremde insanlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi, rektörlük olarak bizlerin de hızlı ve alternatif çözümler üretmesine neden oldu. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir toplantı daha yapılacak ve bir protokolle süreç resmiyete dökülecek. Önümüzde fazla zamanımız yok. Sonuçta hem Güzel Sanatlar Fakültesini hem de konservatuvarımızı en kısa sürede yeni akademik yıla hazır hale getirmek zorundayız."

