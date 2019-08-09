DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin Kültürpark'a taşınması kararı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesinin önerisi üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarının geçici olarak Kültürpark Fuar Alanı'nda bulunan hollere taşınması kararı iptal edildi.

DEÜ Genel Sekreteri Dr. Saip Tiryakioğlu, rektörlük binasında, binalarının depreme dayanıklı olmadığı raporlarla tespit edilen fakülte ve konservatuvarın, taşınma sürecine ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Geçen ay İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarının Kültürpark Fuar Alanı'ndaki hollere taşınması önerisinde bulunduğunu hatırlatan Tiryakioğlu, kendilerinin de bundan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Sonrasında Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bu konuda çelişkili açıklamalarda bulunduğunu öne süren Tiryakioğlu, söz konusu durumun süreci sıkıntıya soktuğunu dile getirdi.

"Üniversite olarak Güzel Sanatlar Fakültemizi taşıyacağımız bina hazırdı, taşınma planımız da hazırdı." diyen Tiryakioğlu, bu anlamda Belediyeden bir taleplerinin olmadığını vurguladı.