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DEÜ Rektörlüğü'nden kampüs açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 15:40 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanat Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin, Narlıdere ilçesindeki kampüslerinin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılıp, geçici süreyle altyapısının yetersiz olduğunu söyledikleri Tınaztepe Yerleşkesi'ne taşınmasına yönelik karara tepki göstermesinin ardından, Rektörlük basın açıklaması yaptı.

DEÜ Rektörlüğü'nden kampüs açıklaması

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanat Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin, Narlıdere ilçesindeki kampüslerinin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılıp, geçici süreyle altyapısının yetersiz olduğunu söyledikleri Tınaztepe Yerleşkesi'ne taşınmasına yönelik karara tepki göstermesinin ardından, Rektörlük basın açıklaması yaptı. Açıklamada, konunun bir tercihten öte, zorunluluk olduğu belirtildi.
Yaklaşık 2 bin öğrencisi ile 150 kişilik akademik ve idari personeli bulunan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Narlıdere'deki kampüsünün, Mühendislik Fakültesi görevlilerinin denetiminde depreme dayanıksız olduğu tespit edilmesinin ve geçici süreyle Tınaztepe Yerleşkesi'ne taşınması kararının alınmasına öğrenciler tepki gösterdi. Öğrenciler, gidilecek olan yeni yerin güzel sanatlar eğitimine elverişli olmadığı ve taşınma işleminin ani ve plansız yapıldığın öne sürdü. Pazartesi günü fakülte bahçesinde toplanan öğrenciler, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna ile görüştü.
'OLUMSUZ SONUÇLARA KARŞI ÖNLEM ALMAK ZORUNDAYIZ'
Taşınmanın ani ve plansız yapıldığını, depreme dayanıklılık testinin güvenilir olmadığını belirten öğrenciler, taşınılacak binadaki altyapı yetersizliği nedeniyle eğitimin aksayacağını öne sürdü. Dekan Prof. Dr. Öztuna ise, "Elimizde bir rapor var. Buranın depreme dayanıksız olduğuna kanaat getiren bu rapora uyulmaması halinde suç işlemiş oluruz. Yarın öbür gün muhtemel bir depremin neden olacağı olumsuz sonuçlara karşı önlem almak zorundayız. Taşınma işlemi geçici işlemdir, 2 sene sonra yine yerimize döneceğiz" dedi. Görüşmenin ardından öğrenciler dağıldı.
REKTÖRLÜK AÇIKLAMA YAPTI
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvarın bulunduğu yerleşkedeki yapıların depreme dayanıksız olduğunun belirlendiği ve bu tablo karşısında konuyla ilgili verilerin hızlı şekilde kurum içi düzenlenen toplantılarda dile getirilip kamuoyu ile paylaşıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
Gerçekleştirilen son toplantıda bilgi, belge ve fotoğraflarla durum bütün mensuplarımıza tek tek anlatılmıştır. Her iki birimimizin ivedi taşınmasına ilişkin yapılan değerlendirmede konunun bir tercihten öte kanuni bir zorunluluk halini aldığı; tehlikenin kapıda olduğu açık ve net şekilde ifade edilmiştir. Bunun yanında Tınaztepe'de yeni yapılmış olan binamızın da her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde birimlerimizin isteğine uygun olarak dizayn edileceği de vurgulanmıştır. Özveride bulunmasını istediğimiz mensuplarımıza, yeni binalar yapılıncaya kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devamını sağlamak için geçici bir çözüm bulunduğunun altı çizilmiştir."
Üniversite yönetiminin, eğitim ve sanat faaliyetlerinin aksamaması adına yapmak istediklerinin belli olduğu vurgulanan açıklamanın devamında, "Ülkemizin en saygın sanatçılarını yetiştiren üniversitemizin, birtakım konformist yaklaşımlara ve siyasi söylemlere itibar etmesi de mümkün değildir. Tehlike açık ve nettir. Üniversite yönetimimiz, mensuplarımızın hevesini kırmak değil, onların moralini yükseltmek için çalışmaktadır. İlerleyen günlerde konuyla ilgili aydınlatıcı açıklamalar yapılmaya devam edilecektir" denildi.

FOTOĞRAFLI

DEÜ Rektörlüğü'nden kampüs açıklaması

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