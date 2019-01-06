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DEÜ'de doktorun darbedildiği iddiası

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.01.2019 16:21 | Son Güncelleme

DEÜ Rektörlüğü: - "Gerekli inceleme başlatılmış olup, konu savcılığa intikal ettirilmiştir"

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesinde görevli uzman doktorun hasta yakını tarafından darbedildiği, konunun savcılığa bildirildiği belirtildi.

DEÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre hastanenin acil servisinde görevli uzman doktor Yekta Anıl Güllü, dün akşam bir hasta yakını tarafından darbedildi.

Açıklamada, "Gerekli inceleme başlatılmış olup, konu savcılığa intikal ettirilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Güllü ve tüm hastane personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bir an önce son bulmasını umut ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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