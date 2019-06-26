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DEÜ'de güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvarın taşınması kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 12:28 | Son Güncelleme

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü: - "Her iki birimin Tınaztepe'ye taşınması keyfi bir karar değil, kanunların zorunlu kıldığı, aklın ve mantığın gerektirdiği bir hakikattir"

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü, üniversitenin güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarının Tınaztepe yerleşkesine taşınması kararının keyfi olmadığını bildirdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada üniversitenin, mensuplarının ve vatandaşların can ve mal güvenliğini her şeyin üstünde tuttuğu dile getirildi.

Yapılan çalışmalarda güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvarın bulunduğu yapıların depreme dayanıksız olduğunun belirlendiği belirtilerek, "Her iki birimimizin ivedi taşınmasına ilişkin yapılan değerlendirmede, konunun bir tercihten öte kanuni bir zorunluluk halini aldığı, tehlikenin kapıda olduğu açık ve net şekilde ifade edilmiştir. Bunun yanında Tınaztepe'de yeni yapılmış olan binamızın da her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde birimlerimizin isteğine uygun olarak dizayn edileceği de vurgulanmıştır. Özveride bulunmasını istediğimiz mensuplarımıza, yeni binalar yapılıncaya kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devamını sağlamak için geçici bir çözüm bulunduğunun altı çizilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Hal böyleyken siyasi bir partinin milletvekili olan bir kişinin büyük bir sorumsuzluk örneği göstererek kurumumuzu temsil eden rektörlük makamını ve üniversite yönetimini, 'rantçılara peşkeş çekecek insanlar' olarak suçlaması, akla ve mantığa uygun değildir." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üstelik, birçok mensubumuzun üniversite yönetimimizi haklı bulduğunu beyan etmesine karşın, kim olduğu belli olmayan kaynaklara atıf yapılarak bu karalamada bulunulması, düşüncesiz bir tavrın göstergesidir.
Bunun yanı sıra köklü kurumumuzun yönetiminde söz sahibi olan 85 bin mensubumuzun hür iradesini yok saymak, bir takım spekülatif söylemlerle akılları karıştırmaya çalışmak, hiç kimsenin haddine de değildir.

Milletvekilini kurumumuzun ciddiyetine uygun şekilde özenli dil kullanmaya davet ediyoruz.
Devlet kurumlarının yönetimi, ciddiyet ve sorumluluk gerektirir. Her iki birimin Tınaztepe'ye taşınması, keyfi bir karar değil, kanunların zorunlu kıldığı, aklın ve mantığın gerektirdiği bir hakikattir."

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Anahtar Kelimeler:
deprem DEÜ Güzel Sanatlar Taşınma

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