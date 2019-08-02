HABER

DEÜ'den AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 13:17 | Son Güncelleme

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü: - "Aziz milletimizin binlerce şehit verdiği bu topraklarda ifade özgürlüğü altında insanların varlığını yok sayacak, halkımıza tehdit oluşturacak bütün eylemleri, fikirleri ve kararları şiddetle kınadığımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz"

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü, Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.

DEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, AYM'nin, hukukun özgürlük adına koyduğu sınırları ortadan kaldırdığı ve aziz milleti derinden üzecek bir karara imza attığı vurgulandı.

Açıklamada, gerekçenin girişinde yer alan, "Anayasa Mahkemesi son kırk yıldır ülkenin büyük kısmında olağanüstü hal ilan edilmesini gerektiren, can kayıplarına yol açan terör olaylarının meydana geldiği bölgedeki güvenlik durumunu ciddileştirecek sözler ve eylemler konusundaki endişelerin bilincindedir" şeklindeki ifadeler ile kararın sonuç bölümü arasında uyumsuzluk bulunduğu belirtildi.

Bir mahkemenin, fikirlerin insan hayatını tehdit etmediği varsayımına dayanarak birey ve toplum hayatını doğrudan etkileyen gerçekleri göz ardı etmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"Hal böyleyken; güvenlik riski ve terör tehdidi altında bulunan insanların hayatını korumakla mükellef olan devletin aldığı birtakım önlemleri yok saymak; masum insanları ve devletin güvenlik güçlerini hedef gösteren çağrıları ifade özgürlüğü sınırlarında kabul etmek mantıklı değildir. Bunu ifade özgürlüğü altında düşünmek, eylemi gösterilmeyen davranışı kelimelerle yönlendirmektir. Diğer bir husus ise bu açıklamaya imza atan kişiler, bağlı oldukları kanunlarla zaten devletin tarafında olduklarını; aklın ve bilimin yolunda insanlığın geleceği için çalışacaklarını hukuken kabul etmişlerdir. Bunu bilerek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde akademisyen olarak çalışmak; sonrasında ise bu yapıyı yok saymak, iddia sahipleri açısından zaten başlı başına tutarsızlıktır. Bu durumu kendine göre yorumlamak ise adaleti sağlamaz ve kişiyi haklı da çıkarmaz."

Anayasa Mahkemesinin aldığı kararın da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Binlerce vatandaşımızın hayatına mal olan ve yıllardır süregelen bir durumu, ifade özgürlüğü içinde düşünmek ve o metindeki satır arasına gizlenmiş ‘derhal’ kelimesi gibi ifadeleri yok saymak, hayatın olağan akışına uygun değildir. Devlet, kendisini var eden bütün vatandaşların temsilcisidir. Bu yapıya kelimeler üzerinden şart koşmak, açık ve net bir tehdit ifadesidir. Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye’nin bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü hüküm altına almaya çalışan ve kendini devlet ile eş sayan ifadeyi, bu noktada özgürlük olarak değerlendirmesi son derece yanlıştır. Aziz milletimizin binlerce şehit verdiği bu topraklarda; ifade özgürlüğü altında insanların varlığını yok sayacak; halkımıza tehdit oluşturacak bütün eylemleri, fikirleri ve kararları şiddetle kınadığımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz. Anayasa Mahkemesinin aldığı bu karara rağmen birlik ve beraberliğimize her zaman sahip çıkmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz."

PARTNERİşte son yılların yükselen saç trendiİşte son yılların yükselen saç trendi
Bu da Ordu’nun FÖH’üBu da Ordu’nun FÖH’ü
Fas Başkonsolosluğu'nda yangın (1)Fas Başkonsolosluğu'nda yangın (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AYM Dokuz Eylül Üniversitesi izmir tepki

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Meğer kapatılması için aşiret kararı alınmış

Meğer kapatılması için aşiret kararı alınmış

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da nem oranı yüzde 80'e ulaştı

O kent nem bulutlarıyla kaplandı

Kayseri'de korku dolu anlar! Kucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı

Kayseri'de korkutan anlar!

Bebeğini tekmeleyen baba serbest bırakıldı

Türkiye onu böyle tanımıştı! Serbest bırakıldı

İstanbul'da korkunç olay! Görüntülendiğini anlayınca böyle ateş etti

Görüntülendiğini anlayınca böyle ateş etti

İzmir'deki AVM'de çocuğa tekme atan kişi yakalandı

Çocuğa tekme atmıştı, yakalandı!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan İstanbul Havalimanı açıklaması

Bakanlıktan İstanbul Havalimanı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.