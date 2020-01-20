Deutsche Welle muhabirine Atina'da saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da aşırı sağcı grupların ülkedeki yabancı göçmenlere karşı düzenlediği gösteride, Deutsche Welle muhabiri Thomas Jacobi protestocuların saldırısına uğradı. Aynı zamanda Fransız La Croix gazetesi için de çalışan Jacobi'nin fotoğraf çektiği kamerasına el koymaya çalışan saldırganların daha sonra muhabiri yere düşürüp, dakikalarca tekmelediği belirtildi. Saldırı sonrasında yüzünün çeşitli yerlerinden yaralanan Thomas Jacobi, "Bana dört buçuk dakika boyunca vurdular. Etrafta çok sayıda polis vardı ve onların sayesinde işimi yapabileceğimi sanıyordum. Hiç biri müdahale etmedi ve asıl korkunç olan buydu" dedi. Saldırganların elinde bıçak olmadığı için şanslı olduğunu ifade eden Jacobi, darp eden kişilerin şahsını tanıdığını ve bunu bilinçli yaptıklarını ifade etti.

Thomas Jacobi, 2016 yılında bir başka gazeteci Angelique Kourounis ile "Altın Şafak - Kişisel bir Mesele" adlı belgeselin yapımında çalışmıştı. Söz konusu film, Yunanistan'da faal olan aşırı ırkçı Altın Şafak partisinin Yunan toplumu içinde nasıl taraftar topladığını anlatırken, bu partinin yasa dışı faaliyetlerini de gösteriyor.