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  4. Deutsche Welle muhabirine Atina'da saldırı

Deutsche Welle muhabirine Atina'da saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.01.2020 01:24 | Son Güncelleme

Deutsche Welle muhabiri Thomas Jacobi, Atina'nın ünlü Sintagma Meydanı'nda göçmen karşıtı gösteri düzenleyen aşırı sağcı grupların saldırısına uğradı.

Deutsche Welle muhabirine Atina'da saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da aşırı sağcı grupların ülkedeki yabancı göçmenlere karşı düzenlediği gösteride, Deutsche Welle muhabiri Thomas Jacobi protestocuların saldırısına uğradı. Aynı zamanda Fransız La Croix gazetesi için de çalışan Jacobi'nin fotoğraf çektiği kamerasına el koymaya çalışan saldırganların daha sonra muhabiri yere düşürüp, dakikalarca tekmelediği belirtildi. Saldırı sonrasında yüzünün çeşitli yerlerinden yaralanan Thomas Jacobi, "Bana dört buçuk dakika boyunca vurdular. Etrafta çok sayıda polis vardı ve onların sayesinde işimi yapabileceğimi sanıyordum. Hiç biri müdahale etmedi ve asıl korkunç olan buydu" dedi. Saldırganların elinde bıçak olmadığı için şanslı olduğunu ifade eden Jacobi, darp eden kişilerin şahsını tanıdığını ve bunu bilinçli yaptıklarını ifade etti.

Thomas Jacobi, 2016 yılında bir başka gazeteci Angelique Kourounis ile "Altın Şafak - Kişisel bir Mesele" adlı belgeselin yapımında çalışmıştı. Söz konusu film, Yunanistan'da faal olan aşırı ırkçı Altın Şafak partisinin Yunan toplumu içinde nasıl taraftar topladığını anlatırken, bu partinin yasa dışı faaliyetlerini de gösteriyor.

Jacobi yaklaşık bir yıl önce de, Makedonya'nın isminin Kuzey Makedonya olmasının Yunanistan Meclisi'nde kabulüne karşı gelen Altın Şafak üyelerinin saldırısına uğramıştı.

Hükümetten kınama

Atina'nın ünlü Sintagma Meydanı'nda bugün yapılan göçmen karşıtı gösteriye katılan aşırı sağcı protestocular, üzerinde "Yunanistan'ın İslamcılar tarafından sömürgeleştirilmesine hayır!" yazan afişler taşıdı. Eyleme çok sayıda Altın Şafak üyesinin de katıldığı bildiriliyor. Gazeteci Thomas Jacobi'nin kendine saldıran kişilerden davacı olacağı belirtilirken Yunan hükümeti de olayı protesto etti: Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, "faşist saldırıyı" kınadıklarını dile getirerek, yetkili birimlerin olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Yunanistan Yabancı Muhabirler Derneği (FPA) de resmi makamlara çağrıda bulunarak, suçluların tespit edilmesi için tüm imkanların seferber edilmesini talep etti.

AFP / ET,DK

© Deutsche Welle Türkçe

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