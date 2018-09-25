Deutsche Welle’nin programı Sudan’da tartışma yarattı

DW sunucusu ve partner kanalı tehdit edildi.Sudan’daki kadınların durumuyla ilgili Deutsche Welle'nin yaptığı Shababtalk adlı açık oturum programı ülke kamuoyunda nefret mesajlarına, boykot çağrılarına ve hatta açıktan tehditlere yol açtı. Sözlü saldırıların hedefinde sadece Deutsche Welle sunucusu Jaafar Abdul-Karim değil aynı zamanda yayını yapan, DW'nin Sudan'daki partneri olan kanal da vardı. Arapça dilindeki açık oturum programında her şey 28 yaşındaki Weam Shawky'nin Kuzey Afrika'daki kadınlara uygulanan baskı ve eziyetleri eleştiren konuşmasıyla başladı. Shawky "Sokağa çıktığımda ve bir erkek bana bir insan değil nesne muamelesi yaptığında burada iğrenç olan üzerimdeki kıyafet değil ona bu hakkı veren kişidir” dedi. Bu sözleriyle programa konuk olan Sudan Âlimler Derneği Başkanı Muhammed Osman Salih'i hedef alan Shawky, “Üzerimdeki kıyafet insanlığımın ve tercih özgürlüğümün bir parçasıdır ve bu, toplumun hasta ve geri kalmış geleneklerinin bir tercihi olamaz” diye konuştu. İnternette ve camilerde tepkiler

Shawky’nin yaptığı açıklamalar Sudan kamuoyunda tartışma yarattı. Kadın-erkek eşitliğini savunanlar ve buna karşı çıkanlar internet ortamında tartıştı. Facebook hesabından bir açıklama yapan Shawky, “Programda kendimi ifade etmek istedim çünkü artık biz kadınların ortaya konuş biçiminden usandım. Dövülebiliyoruz, sünnet edilebiliyoruz! Buna artık tahammül edemiyorum” dedi. Muhammed Osman Salih ise "Tartışma programını terk etmek istedim ama sonra bunun doğru olmayacağını düşündüm çünkü onlarla tartışmak istemediğimi söyleyeceklerdi. Dikkatli olmalıyız zira bu medya bizi kötü göstermek istiyor” açıklaması yaptı. İnternette çeşitli sosyal medya platformlarında “kanalı boykot edin” ve "sunucu Sudan'dan kovulsun” şeklinde hashtag'ler açıldı. Konu Cuma günü camilere de taşındı. Din adamı Abdül Hay Yusuf, Weam Shawky'nin programda “başörtüsü olmadan ve yüksek sesle” kadın erkek eşitliğini savunmasını bir “küstahlık” olarak tanımladı. Muhammed Amine İsmail adlı vaizse DW sunucusu Abdul-Karim'i hedefe alarak "Ateizmi yaymak, dinimizin temelini sorgulamak ve dinsizleri desteklemek için ülkemize geliyor!” dedi.