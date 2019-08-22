HABER

Dev Atatürk maskında temizlik mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 14:19 | Son Güncelleme

Profesyonel dağcıların yaptığı çalışmada, 42 metre yüksekliğindeki Atatürk Maskı temizlendi

İZMİR (AA) - Dünyanın onuncu, Türkiye'nin ise en büyük rölyefi olan İzmir'deki Atatürk Maskı'nda bakım çalışması başlatıldı.

Buca Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yağmur ve güneşin etkisiyle maskta meydana gelen yıpranmalara karşı gerçekleştirilen bakım ve boyama çalışmalarının ardından, profesyonel dağcılar tarafından temizlik yapıldı.

Dağcılar, özel ekipman kullanarak Çaldıran Mahallesi sırtlarında 42 metre yüksekliğindeki heykeli temizledi.

Maskın kaş bölgesine yırtıcı kuşların yuva yaptığını tespit eden dağcılar, yuva yapılabilecek noktalara heykelin görünümünü etkilemeyecek ekipmanlar yerleştirdi.

Motoruyla ezip, acımadan bıçakladı! Eski karısına palayla saldırdıMotoruyla ezip, acımadan bıçakladı! Eski karısına palayla saldırdı
Diyanet’te görev değişimiDiyanet’te görev değişimi
Nobel ödüllü Sancar’dan ABD’deki Türk Evi’ne Bursa imzasıNobel ödüllü Sancar’dan ABD’deki Türk Evi’ne Bursa imzası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atatürk maskı Buca Belediyesi temizlik

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethiye’de makilik alanda yangın

Fethiye’de makilik alanda yangın

Son dakika: İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Göreve giderken kaza yapan özel harekat polisi şehit oldu

Özel Harekat Polisi şehit oldu

General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Son dakika: Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.