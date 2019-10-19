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Dev bağırsak maketine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 12:59 | Son Güncelleme

İZMİR'de, bu yıl ikincisi düzenlenen 'Uluslararası Keyifli Yaş Alma Kongre ve Fuarı'nda kolon kanserine dikkat çekmek için sergilenen 12 metre uzunluğundaki dev bağırsak maketi fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.

Dev bağırsak maketine yoğun ilgi

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, bu yıl ikincisi düzenlenen 'Uluslararası Keyifli Yaş Alma Kongre ve Fuarı'nda kolon kanserine dikkat çekmek için sergilenen 12 metre uzunluğundaki dev bağırsak maketi fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. Maketin içine girerek burada sağlıklı ve kanserli bağırsak dokularını görme fırsatı bulan ziyaretçiler, aynı zamanda gerekli tetkikleri yaptırmaları gerektiği konusunda uyarıldı.
Bu yıl ikinci kez kapılarını açan İzmir Keyifli Yaş Alma Kongre ve Fuarı'nda Kanserle Dans Derneği tarafından kolon kanserine dikkat çekmek için sergilenen 12 metre uzunluğundaki dev bağırsak maketi fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. Dev maketin içerisine girerek burada kanser evrelerini görme şansı bulan çoğunluğu 60 yaş üstü bireyler, aynı zamanda maketin içerisinde yer alan bilgilendirme yazılarını da okudu. Öte yandan vatandaşlar, tünel görünümünde olan maketin sonunda, sağlık çalışanlarından erken teşhisin önemi hakkında bilgi aldı. Maketle birlikte vatandaşların bağırsağın içinde oluşabilecek semptomları gördüğünü söyleyen Kanserle Dans Derneği Başkan Yardımcısı Güzin Yıldırım, "Anlatmak yerine görsel olarak temas edebilmek oldukça önemli. Dokunuyorlar, yazıları okuyorlar ve daha çok farkına varıyorlar. Biz buradaki kişileri öncelikle kanser testlerine yönlendiriyoruz. Bu sayede birçok insanın erken evrede farkına varmasını sağladık. Maket çok büyük bir ilgi görüyor. İnsanlar böyle bir şey gördüğünde özellikle sürekli ishal, kabız oluyorsa yaptığımız bilgilendirmeler doğrusunda bilinçleniyor" dedi.
'FARKINDALIK ÖNEMLİ'
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aile hekim kliniğinde görev yapan Doç. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk ise "Bu maketin en büyük avantajı insanlarda kanser farkındalığını arttırmak oldu. Kanser tanısı aldıktan sonra süreç hastalar için biraz daha zor oluyor. Erken tanı şansımız olursa daha küçük müdahalelerle hastaların daha kolay atlatabileceği süreçler yaşanıyor. Meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanserleri gibi erken tedavi şansı yüksek olan hastalıklarda bu farkındalık oldukça önemli" diye konuştu.
'DİKKATİMİZİ ÇEKTİ'
Keyifli yaş alma fuarının ziyaretçilerinden Cumhuriyet Pekcan, "Fuara erken saatlerde geldik. Burada en çok maket kalınbağırsak dikkatimizi çekti. Yazılar çok değişik geldi. Burada kanserle ilgili bildiğimiz şeyleri anımsadık. Özellikle bu maket bağırsağın içine girip gezebilmek insanı çok etkiliyor. Kanser hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi. Fuara ikinci kez geldiğini söyleyen Nilgün Demircan ise "Atölye çalışmalarına elimizden geldiğince katılmaya çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne üyeyiz. Orada günümüzü geçiriyoruz, böyle etkinliklere de sık sık katılıyoruz. Bugün fuarda mankenlik yaptık, çok güzel bir gün geçirdik. En sonda da bağırsak maketini gördük. Bu maket bizi çok etkiledi farkındalık yaratmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kötü beslenmelerle vücudumuzu nasıl yorduğumuzu gördük. Anlatmaktansa görmek çok daha etkili. Ben de kanseri atlatmış bir kişiyim o yüzden bu konunun önemini çok iyi biliyorum" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Dev bağırsak maketine yoğun ilgiDev bağırsak maketine yoğun ilgiDev bağırsak maketine yoğun ilgiDev bağırsak maketine yoğun ilgi

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