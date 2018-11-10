Dev bakır rezervi için işleme tesisi kurulacak

ÇORUM'un Boğazkale ilçesinde, İzmir merkezli bir firmanın kendisine ait maden sahasında Türkiye'nin en büyük bakır rezervlerinden birini ortaya çıkarmasının ardından, bölgede işleme tesisi kurulması için çalışmalara başlandı. Mali değerinin 174 milyon dolar olan bakır rezervine rastlanmasın ile ilgili olarak konuşan Boğazkale İlçe Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu, Bu bizim için sevindirici bir haberdir. Türkiye'de hatta dünyada değerli bir konuma sahip olan bölgemizin bu değerle tekrar gündeme gelmesi daha güzel bir olay oldu dedi. Bir Alman şirketine, maden arazisinde sondaj ve rezerv tespit çalışmaları yaptıran İzmir merkezli firma, Çorum'un Boğzakale ilçesinde dev bir kaynağa ulaştı. Saha içerisinde toplamda 2,7 milyon ton, yüzde 2 tenörlü bakır rezervi tespit edildi. Tespit edilen madenin, Türkiye'nin en büyük bakır rezervlerinden biri olduğu öğrenildi. Alman şirketi, bakır rezervinin mali değerinin 174 milyon dolar, yani günlük kurla 945 milyon TL olduğunu rapor etti. İşletme ve maliyet hesaplarını da yapan şirket, 10 yıl sürecek üretim safhası sonunda tüm üretim masrafları çıktıktan sonra madenin 96 milyon dolar (521 milyon TL) kar edebileceğini raporladı. Dev bakır rezervinin otaya çıkmasıyla, bölgeye işleme tesisi kurulması için çalışmalara başlanılacağı belirtildi. 'SEVİNDİRİCİ BİR HABER' Boğazkale İlçe Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu, bölgelerinde bakır rezervine rastlanılmasının sevindirici olduğunu söyledi. Tangazoğlu, ilçenin tarihi ve turistik açıdan önemli bir yerleşim yeri olduğunu, aynı zamanda nüfus bakımından da Türkiye'nin en küçük ilçelerinden biri olduğuna dikkati çekti. Tangazoğlu, İlçemiz sınırları içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda yaklaşık 174 milyon dolar değerinde 2.7 milyon tonluk bakır rezervine rastlanmıştır. Bu bizim için sevindirici bir haberdir. Türkiye'de hatta dünyada değerli bir konuma sahip olan bölgemizin bu değerle tekrar gündeme gelmesi daha güzel bir olay oldu. İlçemiz yaz aylarında çok hareketli olsa da kış aylarında nüfus bin 500'e kadar düşüyor. Bu bakırın işlenmesiyle artık ilçemizde turizm ile birlikte inşallah sanayi de gelişecektir. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum dedi. İlçe sakinleri de, bakır rezervinin işlenmesi için kurulacak tesisin istihdam açısından olumlu katkılar sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

