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Dev bal kabaklarının minyatürleri büyük rağbet görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 08:36 | Son Güncelleme

Bir müteşebbisin Hollanda’dan getirdiği tohumlarla yetiştirdiği 200 gramlık mini bal kabakları görenleri hayretler içinde bırakıyor.Bu yıl ilk defa ülkemizde üretilen mini kabaklar en fazla 200 gram ağırlığa ulaşıyor.

Bir müteşebbisin Hollanda’dan getirdiği tohumlarla yetiştirdiği 200 gramlık mini bal kabakları görenleri hayretler içinde bırakıyor.
Bu yıl ilk defa ülkemizde üretilen mini kabaklar en fazla 200 gram ağırlığa ulaşıyor. Vatandaşların Türkiye’de yüzlerce kiloluklarını görmeye alışık olduğu kabakların artık 200 gramlık mintatürleri üretilmeye başlandı. Hollada’dan gelen tohumlarla yetişen bu kabakları tezgahta gören vatandaşlar ilk başta bunları oyukcak sanıyor. Bu kabakların gerçek olduğunu öğrenince ise büyük şaşkınlık yaşıyor. Bu yıl ilk defa tezgaha giren minik kabaklar, tek porsiyonluk ve şirin bir görünümde olmaları sebebiyle tehcih ediyor. Mini kabakları Bursa Tuzpazarı’ndaki tezgahında satışa çıkartan pazarcı Kemal Ayaz, bu kabaklara tercihin çok olduğunu söyledi. 5 çeşit rengi bulunan mini kabakların tanesi 5 liradan satılıyor.
Mini kabakların bu yıl ilk defa satılmaya başlandığını ifade eden Kemal Ayaz, "Bu kabakları bir girişimci Hollanda’dan tohumunu getirip ekmiş. Bize de satarmısın diye verdi. İlk başlarda insanlar bunları oyuncak sanıyordu. Gerçek olduğunu söyleyince şaşırdılar. Bu kabaklar 200 gram ağırlığında, tek porsiyonluk. Kimi alıp evinde dekoratif olarak kullanıyor, kimi ise yemeğini veya tatlısını yapıyor. Tanesini 5 liradan satıyoruz" dedi.

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