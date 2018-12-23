Dev balığı gören bakakaldı!

Atakum’da bulunan bir balıkçı tarafından satılmak üzere tezgahın yanında asılarak sergilenen dev balık, vatandaşlar tarafından oldukça ilgi görüyor.

Dev balık görenleri hayrete düşürdü!

Dev balığa merakla bakan vatandaşlar, balıkla birlikte fotoğraf çekilip balığı yakından incelediler.

Balığa yoğun ilgi gösterildiğini belirten balıkçı dükkanı sahibi Emir Alp Cenikli, vatandaşın ilgisinden ötürü balığı yarın kesip satışa sunacaklarını söyledi.

Balığı görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar daha önce bu kadar büyük bir balığı yakından görmediklerini belirttiler.

Balığın aşırı ilgi gördüğünü söyleyen balıkçı Emir Alp Cenikli, "Balık 2 metre 30 santim ve 103 kilo ağırlığında. Çok sık görülmeyen büyüklükte ve kiloda bir balık.

Vatandaşlardan büyük bir ilgi görüyor. Selfie, fotoğraf çekilenler oluyor. Vatandaşın ilgisinden ötürü bugün tezgahımızda sergileyeceğiz.