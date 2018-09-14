Dev balina heykeli ile okyanuslardaki kirliliğe dikkati çektiler

MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'de, nehir kıyısına yerleştirilen balina heykeli ile okyanusların kirlenmesine dikkat çekildi.

Belçika merkezli sanat kolektifi Captain Boomer'ın yaptığı 15 metre uzunluğunda, bir ton ağırlığındaki balina heykeli, sabah Manzanares Nehri'ne yerleştirildi. Gerçek bir balina gibi görünen heykele deniz biyoloğu kılığına girmiş sanatçılar, "müdahale" ederken, Madridliler de merakla onları izledi.

Madrid Belediyesinden yapılan açıklamada, okyanusların kirlenmesine ve insanların doğaya olan olumsuz etkilerine dikkat çekilmek amacıyla yapılan yerleştirmenin pazar 18.00'e kadar görülebileceği belirtildi.

Aynı gösteri, daha önce aralarında Paris ve Londra'nın da olduğu Avrupa kentlerinde de yapılmıştı.

