Dev bataryalı: Honor Play 9A tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor Honor 30S'i tanıttı ancak haftanın ilk günü tek bir telefon ile geçmedi. Şirket, yeni Android telefonu Honor 30S'in yanında damla çentikli akıllı telefonu Honor Play 9A'nın da duyurusunu gerçekleştirdi.

HONOR PLAY 9A ÖZELLİKLERİ

Honor Play 9A, her şeyden önce Honor 30S ile farklı segmentte yer alıyor. Bu anlamda Kirin 820 yerine MediaTek Helio P35 işlemcisinden güç alan telefon, 4GB RAM ve modele göre değişen 64GB/128GB dahili depolama alanı sunuyor. Biraz da Honor Play 9A'nın ekranından bahsedelim. Honor Play 9A'nın 6,3 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekranı var. Bu ekran daha önce de söylediğimiz gibi damla şeklinde bir çentiğe sahip.

Honor Play 9A'nın arka tarafında çift arka kurulumu bulunuyor. Bu kameralardan ilki 13 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram değerine sahip. Diğer kamera ise 2 MP çözünürlüğünde ve derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Telefonun ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde.

HONOR PLAY 9A FİYATI

Gücünü tam 5.000 mAh değerindeki bataryasından alan Honor Play 9A, HD+ çözünürlüğündeki ekranıyla birlikte uzun bir pil ömrü vadediyor. Android 10 tabanlı HMS destekli bir yazılımla gelen Honor Play 9A'nın 4GB RAM + 64GB dahili depolama alanına sahip modeli yaklaşık 120 eurodan Nisan ayında satışa sunulacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise belli değil.