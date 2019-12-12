HABER

Dev canavarı böyle taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 16:54 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde balıkçılık yapan Murat Ülger, 2 metre uzunluğunda 38.5 kilo ağırlığında yakaladığı balığı taşıdığı fotoğrafları görenler hayretler içinde kaldı.Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde balıkçılık yapan Murat Ülger, ilçede bulunan Bahçecik Barajı’nda yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 38.5 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde balıkçılık yapan Murat Ülger, 2 metre uzunluğunda 38.5 kilo ağırlığında yakaladığı balığı taşıdığı fotoğrafları görenler hayretler içinde kaldı.
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde balıkçılık yapan Murat Ülger, ilçede bulunan Bahçecik Barajı’nda yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 38.5 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı. Murat Ülger, yakaladığı yayın balığı ile barajın kıyısında fotoğraf çekindi.
Yakaladığı balığı sırtına alarak aracına götüren Murat Ülger’in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları görenler hayretler içinde kaldı. Fotoğraflar kısa sürede onlarca kişi tarafından beğenildi.

PARTNERİsyan etti: Geldim gidiyorum, hiç öyle kapıda kuyruk filan olmadıİsyan etti: Geldim gidiyorum, hiç öyle kapıda kuyruk filan olmadı
Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandıAçık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı
Öğrencilerden engelliler için ‘Mavi Kapak’ kampanyasına destekÖğrencilerden engelliler için ‘Mavi Kapak’ kampanyasına destek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ülke genelinde dev uygulama!

Ülke genelinde dev uygulama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile 15'inci kara devriyesi tamamlandı

MSB'den Rusya ile devriye açıklaması

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Ahmet Davutoğlu'nun 'Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.