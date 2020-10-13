Dev çekiliş yapılıyor... 13 Ekim 2020 Magnum Porsche çekiliş sonucu sorgulama! Magnum Porsche çekilişi ne zaman? 2020 Magnum çekilişi saat kaçta başlayacak?

Bu yıl Nisöan ve Eylül ayları arasında düzenlenen Magnum Porsche çekiliş kampanyası 2020 için sayılı saatler kaldı. Magnum Porsche 2020 çekiliş sonucunun bugün yapılan çekilişle belirlenmesi gerekiyor. Fakat Magnum Porsche 2020 çekiliş sonuçları hemen paylaşılmayacak. Peki Magnum Porsche çekiliş sonuçları 2020 ne zaman paylaşılacak? Kazanan 2 kişinin ismi nerede yayınlanacak? İşte 2020 Magnum Porsche çekilişi detayları...

MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI

İki kişiye verilecek olan Magnum Porsche aracının hangi isimlere verileceği merakla bekleniyor. Magnum Porsche çekilişi ne zaman 2020 araştıran vatandaşlara çekiliş sonuçlarının bugün itibari ile belirleneceğini belirtelim. Fakat çekilişi kimleri kazandığı bilgisi 17 Ekim'de paylaşılacak. Magnum Porsche çekiliş sonucu sorgulama erkanını araştıranlara, çekiliş sonuçlarının gazetede yayınlanarak açıklanacağını belirtelim. Magnum çekilişi saat kaçta başlayacak merak eden ve çekilişe katılan vatandaşların bugün itibari ile yani 13 Ekim saat 11:00'da noter huzurunda kura çekildiği bilgisini paylaşalım.

