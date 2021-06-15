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  4. Endişelendiren olay! Dev çekirgeler bu kez Van'da görüldü

Endişelendiren olay! Dev çekirgeler bu kez Van'da görüldü

15.06.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Çatak ilçesinin yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgelerinin ekili alanlara zarar vermesinden endişe ediliyor.

Endişelendiren olay! Dev çekirgeler bu kez Van'da görüldü

Geçen hafta Muş’ta görülen dev çekirgeler bu defa Van’ın Çatak ilçesinde görüldü. Özellikle sarp ve dağlık kesimlerin yanı sıra Çatak ilçesine bağlı Akçabük Mahallesi ve yüksek kesimlerde görülen çekirge sürüleri, mahalle sakinlerini endişelendiriyor.

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Mahalle sakinleri, bu yıl havaların kurak gitmesiyle birlikte çekirgelerin yüksek kesimlerde ekili arazilere zarar verdiğini söyledi. Elle ilaçlamanın mümkün olmadığını ifade eden mahalle sakinleri, yetkililerin farklı bir yöntem bulmasını istedi.

Yetkililer ise ilaçlama yapıldığını ve çekirgelerin ilaçlama sonrası azaldığını söyledi.

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İHA

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