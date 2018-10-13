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Dev cezvede pişirilen Türk kahvesini bin kişiye ikram ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 15:27 | Son Güncelleme

İzmir Kahve Festivali'ni düzenleyen şirketin ortağı Şahin Aydoğan: - "İlk yıl 18 bin 336 ziyaretçimiz vardı, 2017'de 31 bin 244'e çıktı. Bu yıl 40 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz"

İZMİR (AA) - Bu yıl 3'üncü kez kapılarına açan İzmir Kahve Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bayraklı ilçesinde bulunan İzmir Arena'da gerçekleşen festival renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalin ikinci gününde dev bir cezvede pişirilen Türk kahvesi, yaklaşık bin ziyaretçiye ikram edildi.

Festival alanında bulunan dev kahve kavurma makinesi de ilgi çekti.

Kahve ikramının ücretsiz olduğu festivalde 2017'de Güney Kore'de gerçekleşen Dünya Kahve Kavurma Şampiyonası'nda birinci olan Rubens Gardelli misafirlere kahve ikramında bulundu.

Her yaştan misafiri ağırlayan festivale gelen vatandaşlar otoparklarda yer bulamadı.

- "Alana sığmıyoruz"

Festivali düzenleyen firmanın ortaklarından Şahin Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir organizasyonu İzmir'e kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kahvenin batı dünyasına İzmir Limanı üzerinden yayıldığını dile getiren Aydoğan, İzmir'i bu yüzden kahvenin Türkiye'deki başkenti olarak nitelendirdiklerini aktardı.

Festivalin katılım açısından kendi alanındaki en büyüğü olduğunu savunan Aydoğan, "İlk yıl 18 bin 336 ziyaretçimiz vardı, 2017'de 31 bin 244'e çıktı. Bu yıl 40 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. Elimizdeki veriler de bunu yakalayacağımızı gösteriyor. Yaklaşık 110 firma katılım gösterdi. Artarak ilgi alıyoruz ve büyüyoruz. Alana sığmıyoruz." diye konuştu.

Şirket ortaklarından Volkan Sönmez de festivalde kahve ile ilgili etkinliklerin yanında konser ve söyleşilerin de bulunması nedeniyle katılımın arttığını dile getirdi.

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etkinlik festival kahve Latte Türk kahvesi

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