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Dev dalgalar Chicago’da can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 05:36 | Son Güncelleme

Saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgarın oluşturduğu dev dalgalar, sahilde yürüyüş yapan gencin göle düşerek boğulmasına neden oldu

CHICAGO (AA) - ABD’deki Michigan Gölü’nde oluşan dev dalgalar Chicago’da bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgarın Michigan Gölü’nün bazı kesimlerinde boyu 3 metreyi aşan dalgalar oluşturacağı uyarısında bulundu.

Cumartesi günü erken saatlerden itibaren gözlenen ve tüm hafta sonu devam etmesi beklenen dalgalar göl kenarında yürüyüş yapan bir kişinin göle düşerek yaşamını yitirmesine neden oldu. Görgü tanıklarına göre, Ramiro Calixto adlı 26 yaşındaki genç saat 05.40 sıralarında North Beach Caddesi yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada oluşan dev dalgalar nedeniyle göle sürüklendi. Olay yerine 20 dakika içinde bot ve helikopter ile gelen Chicago İtfaiyesi ekipleri, talihsiz genci saat 07.30 sıralarında kıyıda buldu. Northwestern Hastanesine kaldırılan gencin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kentteki sahil kesiminde yer alan koşu yolu tedbir amaçlı kısmen kapatıldı. Yükselen sular ve oluşan dalgalar nedeniyle göl çevresindeki yolun bazı bölümleri sular altında kaldı. Olası su baskınlarına karşı uyarılan vatandaşlardan, ağaç, elektrik direkleri ve yüksek yapılarda oluşabilecek hasarlara karşı tedbir almaları istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Chicago dev dalgalar

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