HABER

Dev dalgalar istinat duvarını yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 15:24 | Son Güncelleme

Antalya'nın Demre ilçesinde 3 gündür devam eden olumsuz hava koşulları sonrası denizde oluşan dev dalgalar, Sülüklü Sahili'nde istinat duvarını yıktı, taş dolguları yok etti.

Dev dalgalar istinat duvarını yıktı

Demre'ye bağlı Sülüklü Mahallesi sahilinde dün gece yağmur ve rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Kıyıya vuran dalgalar, sahilin doğu kısmında yer alan ve deniz ile park alanını birbirinden ayıran istinat duvarında hasara yol açtı. Beton duvarın bazı bölümleri yıkılırken bazı bölümleri yan yattı. Sahilin batı kısmındaki taş dolgular ve duvar da dev dalgalar nedeniyle yok oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre Birimi Sorumlusu Bayram Arıcı, "Toplamda 150 metrelik Sülüklü Parkı'nın istinat duvarı yıkıldı. Yolun batı bölümünde de denizle yol arasındaki istinat duvarı ve dolgu maddeleri yok olmuş durumda. Yarın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden uzman arkadaşlar gelerek, inceleme yapacak. Hasarı en kısa sürede gidermeye çalışacağız" dedi.

c68c04a92ca0e0ae870f02e020d213a1

109f7a512ac76d85029e17e5acd79d0d

Kaynak: DHA

+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi
Demre'de dev dalgalar sahildeki istinat duvarını yıktıDemre'de dev dalgalar sahildeki istinat duvarını yıktı
'Zübeyde Hanım Gemisi'ni Karşıyaka Belediyesi istiyor (2)'Zübeyde Hanım Gemisi'ni Karşıyaka Belediyesi istiyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Antalya

En Çok Okunan Haberler

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Kasım ayına damga vuran magazin olayları

Kasım ayına damga vuran magazin olayları

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Son dakika! İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Son dakika! İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli elektroşok silahı Wattozz duyuruldu!

Milli elektroşok silahı Wattozz 60 ülkeden sipariş aldı

Dünyaca ünlü aktör Sean Penn, korkunç cinayet için İstanbul'da

Dünyaca ünlü aktör, korkunç cinayet için İstanbul'da

'Tümerler' olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı yakalandı!

Çok sayıda suçtan aranıyordu... 'Tümerler'in lideri yakalandı!

Bursa sis altında, çok sayıda sefer iptal edildi

Şehir sis altında, çok sayıda sefer iptal edildi

MHP'yi sarsan ölüm! Aday olmak için Genel Merkez'e gidiyordu

MHP'yi sarsan ölüm! Aday olmak için Genel Merkez'e gidiyordu

Tam 40 parça! Hepsi ele geçirildi

Tam 40 parça! Hepsi ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.