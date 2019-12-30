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  4. Dev dalgalar, tonlarca ağırlıktaki platformu sahile vurdurdu

Dev dalgalar, tonlarca ağırlıktaki platformu sahile vurdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 09:48 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesi sahiline, etkili olan sağanakla birlikte oluşan dev dalgalar, tonlarca ağırlıkta dev platform getirdi.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesi sahiline, etkili olan sağanakla birlikte oluşan dev dalgalar, tonlarca ağırlıkta dev platform getirdi.
İlçede etkisini sürdüren sağanakla birlikte denizde yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dev dalgalar nedeniyle de Kahyalar Mahallesi sahiline, 6 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğunda tonlarca ağırlıkta demir platform vurdu. Vatandaşlar tarafından fark edilen dev platform görenleri şaşırttı. Henüz nereden geldiği belli olmayan platformda su deposu ve basınca dayanıklı hortum da bulunuyor. Platformun sahilden kaldırılması için çalışma başlatılması beklenirken, ilçe sakinlerinden Mustafa Mustafaoğulları, "Portatif liman, denizdeki dalgalarla Kahyalar sahiline kadar ulaşmış. Tahminime göre 50 tondan fazla ağılığı var. İçi su dolu. Yetkililere sesleniyorum, platform bir an önce buradak kaldırılsın ve ülke ekonomisine kazandırılsın" dedi.
Dev platformun, denizde iş makinelerinin taşınmasında kullanılan taşıma aracı olduğu tahmin ediliyor.

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