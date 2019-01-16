HABER

Dev dalgalar, yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 15:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalar, Taşdibi ve Kömürlük Plajları'ndaki istinat duvarlarını yıktı.

Dev dalgalar, yıktı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalar, Taşdibi ve Kömürlük Plajları'ndaki istinat duvarlarını yıktı.
Demre'de dün sabahtan bu yana etkili olan şiddetli rüzgar, Taşdibi ve Kömürlük Plajları'nda dev dalgalar oluşturdu. Kıyıya vuran dalgalar, bölgedeki parkları denizden ayıran taş duvarları yıkarken, palmiye ağaçlarını devirdi. Kömürlük Plajı'ndaki parkın duvarlarının yaklaşık 300 metrelik bölümü yıkıldı. Bölgedeki parkların bazı bölümleri de kullanılamaz hale geldi. Dalgalar, Çayağzı Limanı'nın mendireğinin bir bölümünün ikiye ayrılmasına neden oldu. Mendirekteki taşlar yola yığılırken, yol da kullanılmaz hale geldi. Şiddetli rüzgar, portakal bahçelerine de büyük zarar verdi. Ağaçlardaki meyvelerin bir kısmı döküldü.
Demre Yatçılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mehmet Açık, "Dün itibariyle Demre'de fırtına oluştu. Fırtına ile birlikte beş metrelik dalgalar oluştu. Dalgalar nedeniyle yat limanımız perişan oldu. Dalgalar kayaları yıktı. Taşları limanın içine devirdi. Buranın hali kötü. Devletimizden ve yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Dev dalgalar, yıktıDev dalgalar, yıktıDev dalgalar, yıktıDev dalgalar, yıktı

PARTNERÜnlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Kim bilir neredeler şimdi?'Ünlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Kim bilir neredeler şimdi?'
Lüks rezidanstan çıkanlar polisi bile şaşırttı! Lüks rezidanstan çıkanlar polisi bile şaşırttı!
Yer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçekYer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Milyonlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi

Lüks rezidanstan çıkanlar polisi bile şaşırttı!

İstanbul'da Suriyelilere ait merdiven altı 'kürtaj polikliniği'ne baskın!

Yer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçek

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı! İşte örgütün nihai hedefi

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı!

Savcıya trafikte bıçak çekip tehdit etti: Sizi keserim, delik deşik ederim

Savcıya trafikte korkunç tehdit: Delik deşik ederim!

Yamaçtan kopan kayalar Van Gölü Eskpresi'ne çarptı

Yamaçtan kopan kayalar Van Gölü Eskpresi'ne çarptı

Kayseri'de kar bastırdı, sokaklar çocuklara kaldı

Kar bastırdı, sokaklar çocuklara kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.