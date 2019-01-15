Dev dalgalara tehlikeli meydan okuma

Fırtına ve yağışın etkili olduğu Antalya'da, Lara sahilinde bir grup gencin beton iskeleye vuran dalgalardan kaçışması ve bir grup turistin de denize girerek dalgalara meydan okuması endişeye yol açtı.

Sabah saatlerinden itibaren Antalya ve çevresinde etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkilerken, denizde dev dalgalar oluştu.

Bazı vatandaşlar sahil kesiminde dalgaları izlemeyi tercih ederken, Lara semtinde bir grup gencin, dalgaların sıklıkla üzerinden aştığı bir iskelede koşuşturması, çevredekileri endişelendirdi.

İskelenin uç kısmına kadar ilerleyen 3 genç, dalgaların iskeleye yaklaştığı esnada karaya doğru koşarak kurtulmaya çalışırken, bazı vatandaşlar da kendilerini uyardı.

Lara halk plajı kısmında ise 3 turist denize girdi. Yaklaşık 10 dakika boyunca dalgalarla mücadele eden turistler daha sonra denizden çıktı.

- Denizin kabarmasıyla bazı işletmeleri su bastı

Öte yandan, denizin kabarmasıyla Lara sahilindeki işletmelerin bazı bölümleri sular altında kaldı. İşletmelerin özellikle sahile yakın bölümlerinde hasar oluştu.