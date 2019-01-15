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Dev dalgalara tehlikeli meydan okuma

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 20:13 | Son Güncelleme

Fırtına ve yağışın etkili olduğu Antalya'da, denizde dev dalgalar oluştu - Lara'daki sahilde bir grup gencin beton iskele üzerinde koşarak dalgalardan kaçışması ve bir grup turistin denize girerek dalgalara meydan okuması endişeyle izlendi - Denizin kabarması nedeniyle bazı bölümleri sular altında kalan Lara sahilindeki birçok işletmede hasar oluştu

Fırtına ve yağışın etkili olduğu Antalya'da, Lara sahilinde bir grup gencin beton iskeleye vuran dalgalardan kaçışması ve bir grup turistin de denize girerek dalgalara meydan okuması endişeye yol açtı.

Sabah saatlerinden itibaren Antalya ve çevresinde etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkilerken, denizde dev dalgalar oluştu.

Bazı vatandaşlar sahil kesiminde dalgaları izlemeyi tercih ederken, Lara semtinde bir grup gencin, dalgaların sıklıkla üzerinden aştığı bir iskelede koşuşturması, çevredekileri endişelendirdi.

İskelenin uç kısmına kadar ilerleyen 3 genç, dalgaların iskeleye yaklaştığı esnada karaya doğru koşarak kurtulmaya çalışırken, bazı vatandaşlar da kendilerini uyardı.

Lara halk plajı kısmında ise 3 turist denize girdi. Yaklaşık 10 dakika boyunca dalgalarla mücadele eden turistler daha sonra denizden çıktı.

- Denizin kabarmasıyla bazı işletmeleri su bastı

Öte yandan, denizin kabarmasıyla Lara sahilindeki işletmelerin bazı bölümleri sular altında kaldı. İşletmelerin özellikle sahile yakın bölümlerinde hasar oluştu.

Lara sahilinde işletmeci Aziz Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle deniz sularının yağmur suları ile birleşerek iç bölgelere kadar girdiğini ifade etti.

Son 10 yıldır ilk defa böyle bir olaya şahit olduklarını belirten Arslan, meteoroloji yetkilileri ile görüştüklerini ve gece saatlerinden itibaren hava şartlarının normale dönmesinin beklendiğinin iletildiğini söyledi.

Arslan, "İşletmemizde zarar oluştu. Sigorta şirketleri sahil kısımlarındaki fırtınalar nedeniyle sigorta yapmadıkları için kendi imkanlarımızla zararımızı gidermeye çalışacağız. Çok büyük hasar olduğunu sanmıyoruz, ancak yine de 20-30 bin lira kadar bir zararımız olacak gibi." dedi.

Aziz Arslan, sahil bölümündeki başka işletmelerde de benzer durumun yaşandığını kaydetti.

Dev dalgalara tehlikeli meydan okuma

- Fırtına ve yağışın etkili olduğu Antalya'da, denizde dev dalgalar oluştu - Lara'daki sahilde bir grup gencin beton iskele üzerinde koşarak dalgalardan kaçışması ve bir grup turistin denize girerek dalgalara meydan okuması endişeyle izlendi - Denizin kab

Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor
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Anahtar Kelimeler:
Antalya dalga deniz

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