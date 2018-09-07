HABER

Dev dalgalarla selfie

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 15:56 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Dev dalgalarla selfie

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN'ın Amasra ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limanda yükselen dalgaları arkalarına alanlar, selfie çekti.
Amasra'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da kayalara çarpan dalgaların boyu 5 metreyi buldu. Limanda yükselen dalgaları arkalarına alanlar ise selfie çekti. Bazı kişiler ise yakınlarına poz verdi. Kıyıya yaklaşanlardan bazıları da dalgalar yüzünden ıslandı. Şiddetli rüzgar, balıkçıları da etkiledi. Balıkçılar tekneleriyle limana sığındı. Rüzgar nedeniyle ilerleyemeyen bazı kuru yük gemilerinin kaptanları da büyük liman dışına ve içine demirledi. Belediye ise hoparlörden anons yaptırarak, ilçe sakinlerini şiddetli rüzgarın oluşturacağı olumsuzluklara karşı uyardı.

FOTOĞRAFLI

Dev dalgalarla selfieDev dalgalarla selfieDev dalgalarla selfie

PARTNERMarketten aldı! Az kalsın ölüyorduMarketten aldı! Az kalsın ölüyordu
14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'
Midibüsün kadın bisiklet sürücüsüne çarpma anı kameradaMidibüsün kadın bisiklet sürücüsüne çarpma anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 yaşındaki otizmli çocuk icra yoluyla annesinden zorla alınarak babasına verildi!

3 yaşındaki otizmli çocuk icra yoluyla annesinden zorla alınarak babasına verildi!

İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!

İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

Konkordato nedir? Konkordato ne anlama geliyor?

Konkordato nedir? Konkordato ne anlama geliyor?

Seyir halindeki otobüs ikiye bölündü! O anlar kamerada

Seyir halindeki otobüs ikiye bölündü! O anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.