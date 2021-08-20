Dev ekran Smart TV’lerle lig maçlarının heyecanını oturma odanıza taşıyın

Televizyonlar birçoğumuzun hayatındaki en önemli teknolojik ürünlerden biri. Evlerin baş köşesindeki en güzel yeri kapan dev ekran televizyonlar, maç izlemek için birebir. Özellikle erkeklerin takip ettiği spor müsabakalarını en kaliteli televizyon modelleri sayesinde ev konforunda yüksek kalitede izleyebilirsiniz.

1- Stadyumu evinize getirin

Samsung UHD Televizyon, kristal ekranı ve 50 inç incecik tasarımıyla harika bir ürün. Wi-Fi özelliği bulunan akıllı televizyon ile pek çok popüler uygulamaya televizyon üzerinden girebilirsiniz. Lig maçlarını ultra HD bir şekilde izlemenizi sağlayacak televizyon ile maç keyfini evdeki konforunuzdan uzak kalmadan yaşayın.

2- Yüksek çözünürlüklü maç keyfi

4K görüntü kalitesine sahip Philips Smart TV ile film, dizi ve maçları mükemmel bir çözünürlükte seyredin. Hareket ve derinlikleri en ince ayrıntılarına kadar görmenizi sağlayan model, renkleri de daha canlı bir şekilde yansıtır. Maç izlerken görsel açıdan tatmin olacağınız devasa ekrana sahip ürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Ultra HD görüntü kalitesi

Harika bir sinema deneyimi sunan LG Smart TV, her türlü online medya platformunu destekler. 55 inç geniş led ekranı sayesinde, üstün seyir kalitesini evinize getirin. Heyecanla beklediğiniz spor müsabakalarını, ultra HD televizyon sayesinde büyük bir zevkle izleyin.

4- Uyduyla uğraşmak istemiyorsanız

Toshiba Full HD Smart Led Tv, kendinden uydu alıcısına sahip bir model. Bluetooth ve Wi-Fi bağlantıları olan televizyona her türlü cihazı bağlayabilirsiniz. En önemli maçları full HD izleme fırsatını kaçırmayın. Prime Video gibi medya platformlarını da destekleyen televizyona BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Benzersiz bir ses deneyimi

4K görüntü kalitesi ve Wi-Fi özellikli TCL Smart Qled TV, kaliteli ses sistemi ile diğer modellerden ayrılıyor. Televizyon, farklı ses modlarına ayarlayabileceğiniz ses sistemi sayesinde izlediğiniz her şeyde maksimum bir seyir zevki sunuyor. Televizyondan sezon maçlarını izlerken, üstün ses kalitesi sayesinde konsantrasyonunuzu yüksek tutabilirsiniz.

6- Güçlü ses ve canlı görüntü bir arada

Android işletim sistemine sahip Vestel 4K TV, ince ve şık bir tasarıma sahip. 20W ses çıkış gücü bulunan televizyon, görüntü ve ses kalitesi açısından oldukça iddialı. Yerli üretim olan kaliteli ürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Kablo kirliliğine son verin

Quantum HDR özellikli Samsung Qled TV, en güncel görüntü kalitesine sahip. 50 inç olan incecik ekranı ve temiz kablo çözümüne sahip model, her açıdan çok estetik. Akıllı televizyonlarda pek çok uygulamaya erişim sağlayan internet bağlantısı, bu üründe çok daha fazla şey yapmaya imkan tanıyor. Farklı işletim sistemine sahip olan model bilgisayardan yapılabilen pek çok eylemi televizyon üzerinden yapmayı mümkün kılar.

8- Hız ve adrenalin dolu içerikler için

High Motion Rate özellikli Regal Smart TV, spor müsabakaları ve her türlü ekstrem içerikleri izlemek için harika bir televizyon. Kendinden uydu alıcılı model sayesinde kablo ve ekstra kumanda kirliliğinden kurtulun. Evdeki maç keyfinizi ikiye katlayacak ürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Hem uygun fiyatlı hem çok kaliteli

Grundig Smart Led TV, 4K görüntü kalitesine sahip oldukça yüksek seyir deneyimi sunan bir model. Şık tasarımlı model, modern ayak standı ile TV ünitelerinde oldukça estetik duruyor. Kusursuz görüntü ve ses deneyimi sunan televizyondan maç izlemek çok zevkli!

10- Fonksiyonel ve doğa dostu

TCL UHD Led TV, A sınıfı enerji kategorisine giren oldukça doğa dostu bir ürün. Android işletim sistemine sahip akıllı televizyon, aynı zamanda ultra HD 4K görüntü kalitesine sahip. Led ekran teknolojisi sayesinde sezon maçlarını bambaşka bir deneyimle seyredebileceğiniz ürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

