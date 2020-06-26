Dev Firmadan Sürpriz Facebook ve Twitter Kararı

Dove sabun, Lipton çay ve başka birçok tanınmış markanın sahibi olan Unilever, sosyal medya devlerine karşı başlatılan reklam boykotuna katılacağını açıkladı.

Merkezi Londra'da bulunan çok uluslu tüketici ürünleri firması Unilever, 2020'nin geri kalanında Amerika'da Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden reklam yapmayacağını açıkladı. Firma, bu karara gerekçe olarak, ''Amerika'daki bu kutuplaşmış seçim döneminde sergilenen bölücülük ve nefret söylemini'' gösterdi.

Dove sabun, Lipton çay ve başka birçok tanınmış markanın sahibi olan Unilever, böylelikle Facebook'a karşı başlatılan ve giderek büyüyen reklam boykotuna katılmış oldu. ''Stop Hate for Profit'' ''Kar için Nefrete Son'' kampanyası, George Floyd'un polis nezaretinde hayatını kaybetmesinden sonra Amerika'daki medeni hak örgütleri tarafından başlatıldı. Kampanya, Instagram'ın da sahibi olan Facebook'a nefret söylemini sona erdirmek için daha fazla çaba harcaması çağrısında bulunuyor.

Unilever'in açıklaması üzerine Facebook ve Twitter hisseleri yüzde 7'den fazla değer kaybetti.

Unilever'den yapılan açıklamada, ''Bu dönemde bu platformlarda reklam yapmaya devam etmek insanlara ve topluma değer katmazdı. Durum değerlendirmesi yapmaya devam edeceğiz ve gerektiği takdirde mevcut tavrımızı yeniden gözden geçireceğiz'' ifadeleri yer aldı.

Facebook ve Twitter, Unilever'in kararına ilişkin açıklama yapmaları taleplerini yanıtsız bıraktı.

