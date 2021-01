Dev Firmalar Biden Aleyhine Oy Veren Kongre Üyelerine Desteği Kesti

İnternet aracılığıyla bağış toplamaya engel

İnternet aracılığıyla kampanya ve bağış paralarını toplayan aracı internet şirketleri Stripe Inc, Leidos Donations ve GoFundMe, siyasi bağış işlemlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Visa, kredi kartı aracılığıyla yapılacak siyasi bağışları geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Ev kiralama ve paylaşım sitesi Airbnb, geçici bir süre başkent Washington DC’de rezervasyon kabul etmeyeceğini ayrıca Biden aleyhine oy veren Kongre üyelerine ekonomik desteği sonlandıracağını bildirdi.

Biden aleyhine oy kullanan 147 Kongre üyesine destek son buldu

American Express, AT&T, Dow Inc, Amazon.com, Walmart, General Electric, Comcast Corp, Best Buy, Marriott International Inc, State Street Corp ve Verizon eyalet seçim sonuçlarının tescilinde karşı oy veren 147 kongre üyesine verdikleri desteği sonlandırdıklarını açıkladı.

Tüm siyasilere desteği askıya alan şirketler

JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group, BP, Citigroup Inc, Ford Motor Co, Alphabet Inc's Google, Facebook Inc, Microsoft Corp, Archer Daniels Midland Co, CME Group, Union Pacific Corp, Smithfield Foods, Johnson & Johnson, Bank of America, Tyson Foods ve RaytheonTechnologies şirketleri de her iki taraftaki siyasilere ve kampanyalarına verdikleri ekonomik desteği geçici olarak askıya aldıklarını açıkladı.