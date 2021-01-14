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Dev Firmalar Biden Aleyhine Oy Veren Kongre Üyelerine Desteği Kesti

14.01.2021 00:00 | Son Güncelleme:
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Dev Firmalar Biden Aleyhine Oy Veren Kongre Üyelerine Desteği Kesti

ABD’nin önde gelen şirketleri, geçen hafta seçim sonuçlarının tescillendiği ortak oturum sayımında, Joe Biden aleyhine oy veren senatör ve temsilcilere verdikleri ekonomik desteği ve bağışları kestiklerini açıkladı. Bazı firmalar Kongre üyelerinden, daha önce yaptıkları bağışların da iadesini istedi

ABD’nin önde gelen şirketleri, geçen hafta seçim sonuçlarının tescillendiği ortak oturum sayımında, Joe Biden aleyhine oy veren senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerine verdikleri her türlü ekonomik desteği ve bağışları kestiklerini açıkladı. Bazı firmalar Kongre üyelerinden, daha önce yaptıkları bağışların da iadesini istedi.

Aralarında American Express, Amazon, AT&T ve Dow Inc’inde bulunduğu ABD’nin dev şirketleri, 6 Ocak’ta Trump’ destekçilerinin Kongre baskınıyla yarıda kaldıktan sonra devam eden ortak oturumda, Biden aleyhine oy veren Kongre üyelerine desteklerini çektiklerini açıkladı.

Ünlü kartpostal firması Hallmark, seçim sonuçlarının onay oturumunda Biden karşıtı oy veren Missouri Senatörü Josh Hawley ve Kansas Senatörü Roger Marshall’a daha önce yaptıkları bağışların da iadesini telep etti.

Deutche Bank, bundan sonra Trump veya ona bağlı şirketlerle iş yapmayacaklarını dün açıklamıştı. Başkan Trump’ın hesaplarının bulunduğu bankalardan biri olan Signature Bank da istifa çağrısında bulundu.

İnternet aracılığıyla bağış toplamaya engel

İnternet aracılığıyla kampanya ve bağış paralarını toplayan aracı internet şirketleri Stripe Inc, Leidos Donations ve GoFundMe, siyasi bağış işlemlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Visa, kredi kartı aracılığıyla yapılacak siyasi bağışları geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Ev kiralama ve paylaşım sitesi Airbnb, geçici bir süre başkent Washington DC’de rezervasyon kabul etmeyeceğini ayrıca Biden aleyhine oy veren Kongre üyelerine ekonomik desteği sonlandıracağını bildirdi.

Biden aleyhine oy kullanan 147 Kongre üyesine destek son buldu

American Express, AT&T, Dow Inc, Amazon.com, Walmart, General Electric, Comcast Corp, Best Buy, Marriott International Inc, State Street Corp ve Verizon eyalet seçim sonuçlarının tescilinde karşı oy veren 147 kongre üyesine verdikleri desteği sonlandırdıklarını açıkladı.

Tüm siyasilere desteği askıya alan şirketler

JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group, BP, Citigroup Inc, Ford Motor Co, Alphabet Inc's Google, Facebook Inc, Microsoft Corp, Archer Daniels Midland Co, CME Group, Union Pacific Corp, Smithfield Foods, Johnson & Johnson, Bank of America, Tyson Foods ve RaytheonTechnologies şirketleri de her iki taraftaki siyasilere ve kampanyalarına verdikleri ekonomik desteği geçici olarak askıya aldıklarını açıkladı.

New York Belediyesi Trump’ın şirketleriyle yapılan dört iş sözleşmesini feshedecek

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Başkan Trump’ın şirketleriyle yapılan dört ayrı iş sözleşmesinin feshedileceğini açıkladı. Başkan Trump’ın şirketlerinin işlettiği Bronx bölgesindeki golf tesisleri, Central Park’taki iki buz pateni ve bir oyuncak parkını iş sözleşmelerinin sonlandırılacağı belirtildi. New York Belediyesi’nin Trump’ın şirketlerine kiraladığı dört tesisten yılda 17 milyar gelir elde ettiği bildiriliyor.

New York Belediye Başkanı Blasio, ”ABD’ye karşı bir ayaklanmaya kışkırtmak açıkça suç işlemektir. New York Belediyesi, suç işleyen şirketlerle yaptığı iş sözleşmelerini tek taraflı olarak sonlandırmaya yetkilidir” dedi. Trump’a ait şirketlerden yapılan açıklamada ise belediyenin iş sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırmaya yetkisinin olmadığı belirtilerek, ”Sözleşmelerin tek taraflı feshi New York Belediyesi’ne 30 milyon dolara mal olabilir” denildi.

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