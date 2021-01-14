Dev Firmalar Biden Aleyhine Oy Veren Kongre Üyelerine Desteği Kesti

ABD’nin önde gelen şirketleri, geçen hafta seçim sonuçlarının tescillendiği ortak oturum sayımında, Joe Biden aleyhine oy veren senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerine verdikleri her türlü ekonomik desteği ve bağışları kestiklerini açıkladı. Bazı firmalar Kongre üyelerinden, daha önce yaptıkları bağışların da iadesini istedi.

Aralarında American Express, Amazon, AT&T ve Dow Inc’inde bulunduğu ABD’nin dev şirketleri, 6 Ocak’ta Trump’ destekçilerinin Kongre baskınıyla yarıda kaldıktan sonra devam eden ortak oturumda, Biden aleyhine oy veren Kongre üyelerine desteklerini çektiklerini açıkladı.

Ünlü kartpostal firması Hallmark, seçim sonuçlarının onay oturumunda Biden karşıtı oy veren Missouri Senatörü Josh Hawley ve Kansas Senatörü Roger Marshall’a daha önce yaptıkları bağışların da iadesini telep etti.

Deutche Bank, bundan sonra Trump veya ona bağlı şirketlerle iş yapmayacaklarını dün açıklamıştı. Başkan Trump’ın hesaplarının bulunduğu bankalardan biri olan Signature Bank da istifa çağrısında bulundu.