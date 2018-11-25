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Dev fuarı 5 bin kişi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 13:05 | Son Güncelleme

Ankara Congresium Fuar Merkezi'nde düzenlenen "A-TECH- Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı"nın ziyaretçi sayısı 5 binin üzerine çıktı - Akıllı bina teknolojileri ve elektrik sektörünün üretici, dağıtıcı ve kullanıcılarını bir araya getiren fuara yaklaşık 100 firma katıldı

Ankara Congresium Fuar Merkezi'nde düzenlenen "A-TECH- Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı"nın ziyaretçi sayısı 5 binin üzerine çıktı.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Congresium Fuar Merkezi'nde 22-25 Kasım 2018 tarihlerinde ikinci kez gerçekleşen A-TECH-Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı, kamu ve özel sektör temsilcilerini buluşturdu.

Artı2 Fuarcılık organizatörlüğünde, TOKİ, Emlak Konut, KİPTAŞ ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün destekleri ve katılımlarıyla düzenlenen fuar, özel sektörün öncü aktörlerine de ev sahipliği yaptı.

Fuara, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, TBMM İdari Amiri Hasan Turan da katıldı.

Türkiye'nin 81 ilinden ziyaretçilerin akın ettiği fuarda, katılımcı sayısı 5 binin üzerine çıktı. Akıllı bina teknolojileri ve elektrik sektörünün üretici, dağıtıcı ve kullanıcılarını bir araya getiren fuara yaklaşık 100 firma katıldı.

Fuarda, ürün portföyleriyle stantlarda yerini alan özel sektörün önde gelen profesyonelleri, kamu kurumlarının temsilcileriyle bilgi alışverişinde bulunmanın yanı sıra iş bağlantıları da gerçekleştirdi.

Kamu kurumlarındaki onay makamlarına yeni teknolojileri takip etme fırsatının sunulduğu fuarda katılımcı firmalar, akıllı bina teknolojileri, bina otomasyon ve ekipmanları, kablolar, elektrik panoları ve aksesuarları gibi ürünlerini sergiledi.

Sektörün tüm bileşenlerini bir araya getiren fuarda, organize edilen etkinlikler, konusunda uzman kişilerin ve akademisyenlerin teorik ve uygulamalı sunumları sektörün gelişimine önemli katkı sundu.

Kamu çalışanları ve özel sektör temsilcilerini buluşturan fuar yeni olan teknoloji hakkında bilgi sahibi olunmasını sağladı.

Türkiye'de elektrik sektöründeki teknolojik gelişmelerin ve firmaların Ar-Ge çalışmalarının da sergilendiği fuar, yerli üretim ürünlerin tanıtımına da katkıda bulundu.

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