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Dev fuhuş operasyonu: 70'den fazla kadın gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 15:05 | Son Güncelleme

Rize'de düzenlenen operasyonda; fuhuşa teşvik, yer temini, aracılık ve zorlama iddiasıyla 33'ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 76 kişi gözaltına alındı. Kadınların 18'i, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Dev fuhuş operasyonu: 70'den fazla kadın gözaltına alındı

Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, yer temini ve aracılık yapıldığı ihbarı üzerine Pazar ilçesinde 9 iş yeri, 1 otel ve 4 eve eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda, 33'ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 76 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlardan 18'i, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. T.B. adlı kadında ise 'Hepatit C' virüsü tespit edildi. Gözaltına alınan E.P., O.D., N.B., M.K.Y., H.A., Z.A., N.T. ve G.A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Rize Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Toplum sağlığı ve ahlaki değerlerimize aykırı olarak yürütülen kanunsuz her türlü faaliyete yönelik mücadelemiz etkin kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rize fuhuş

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bunu teşvik edeni ve orada yakaladığınız erkeklere ağır ceza vermeniz lazım
70 mii yuhhh okadar insanı nerede sakamış bunlar rizenin nufusu zaten kaç
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