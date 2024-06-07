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Dev fuhuş operasyonu! Birçok ile sıçradı: 145 kadın hakkında işlem yapıldı, ele geçirilen para dudak uçuklattı

07.06.2024 12:29
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden dev fuhuş operasyonu! Operasyon İstanbul, Adana ve Antalya'ya da sıçradı. 11 şüpheli gözaltına alınırken 145 kadın hakkında da işlem yapılarak ceza kesildi. Operasyonda el koyulan para miktarı ise 22 milyon liradan fazla...

Dev fuhuş operasyonu! Birçok ile sıçradı: 145 kadın hakkında işlem yapıldı, ele geçirilen para dudak uçuklattı

Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Adana ve Antalya’da sosyal medya ilanlarıyla fuhşa aracılık yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettiği belirlenen 22 milyon 882 bin liraya el koyuldu, fuhuş yaptığı tespit edilen 145 kadına toplam 631 bin 330 lira ceza uygulandı.

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BİRÇOK İLE SIÇRADI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden ilan verip fuhşa aracılık yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Adana ve Antalya'da, eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli, 'Fuhşa aracılık' suçlamasıyla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Eskişehir'e getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Polis ekiplerinin incelemesinde şüphelilerin fuhuş suçundan elde ettiği tespit edilen 22 milyon 882 bin liraya el koyuldu. Soruşturma dosyası kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen 145 kadına toplam 631 bin 330 lira idari para cezası uygulandı.

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Ayrıca şüpheliler hakkında 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama' iddiasıyla da soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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_64790Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir fuhuş
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