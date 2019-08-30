HABER

Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 14:14 | Son Güncelleme

Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu. Kutlamalarda 10 Türk genci, 10 bin metrekarelik dev havuzda flyboardlar ile aynı anda havalanarak dünya rekoru için gösteri gerçekleştirdi.
Antalya’nın turizm bölgesi Belek’te 5 yıldızlı bir otelde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi. 200 dansçı grubu ve turistlerin katıldığı kortejle başlayan etkinlik, havuza kadar sürdü. Burada havuz içerisinde ve çevresinde bekleyen turistleri selamlayan dansçılar, ardından hazırlanan sahnede dans gösterisi yaptı. Gösterilerde otelin kulesine açılan 33 metre boyundaki dev Türk Bayrağı izleyenleri büyüledi. Ardından 10 bin metrekarelik dev havuzda 10 Türk genci aynı anda havuz içerisinde dünya rekoru için flyboard gösterisi gerçekleştirdi. Gösterileri oteldeki tüm turistler ilgiyle izledi.
Geçen yıl 3 bin misafiri aynı anda havuza soktuklarını belirten otelin genel müdürü Enis Özsinan, bu sene ise flyboard gösterileriyle rekor kırmaya çalıştıklarını dile getirdi. Özsinan, “Geçen yıl Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki bir havuzda aynı anda 8 flyboard gösterisi yapılmış. Biz daha fazlasını yapabilir miyiz diye düşündük” dedi.

Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi

Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi

Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi

Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi

Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi

Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi

Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi

Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi

Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi

Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi

Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi

Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi

Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi

Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi

Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi

Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi

Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi

Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi

Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi

Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi

Dev havuzda aynı anda havalanan 10 flyboard ile 30 Ağustos gösterisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Paylaşımı olay oldu! Demet'ten yorum geldi

Paylaşımı olay oldu! Demet'ten yorum geldi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Türkiye’nin 'öfke' haritası açıklandı! 'En sakin' ve 'en öfkeli' bölgeler hangileri?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da bıçaklı sopalı kavga kamerada

İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

Şoke eden iddia: Garsonlar müşterilere kadın pazarlıyor!

Cesetleri bir gün arayla aynı derede bulunmuştu... Detaylar ortaya çıktı

Cesetleri aynı yerde bulunmuştu... Detaylar ortaya çıktı

İstanbul emniyetinde tayin, terfi ve atamalar belli oldu

İstanbul emniyetinde kritik görev değişiklikleri...

Bakan Akar: YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç

Bakan Akar: YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç

Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı

İstanbul'da bu sabah! Seferler durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.